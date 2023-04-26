"Чисте зло". Ютубер запропонував їжу безпритульному, а потім з'їв її у нього на очах (відео)

Ролик, який показав, а потім видалив Тревон Селлерс, був знову показаний у Twitter, де набрав мільйони переглядів. Чоловіка розкритикували після того, як він запропонував імовірно голодному чоловікові купити їжу, яку сам з'їв прямо перед ним.

Related video

Ютубер Тревон Селлерс опублікував, а потім видалив відео, на якому він запитує у безпритульного чоловіка, чи не хоче він поїсти, а потім повертається з їжею і з'їдає її у нього на очах. Вчинок блогера викликав бурхливу реакцію у соціальних мережах. Про це розповідає The Insider.

Чоловік створив канал на YouTube під назвою "whatsuptre", що налічує майже 10 тисяч підписників. Його відео зазвичай пов'язані з публічними розіграшами, які раніше враховували збивання коробок у кіоску з печивом Girl-Scout, і ходіння по магазинах в одязі з прапором Конфедерації.

Останній ролик Селлерса, який був опублікований різними користувачами у Twitter, набрав мільйони переглядів. У ньому чоловік стоїть біля ресторану Wendy's та обговорює тему бездомності у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія (США).

"Сьогодні моє завдання — зробити так, щоб на вулицях стало на одну голодну людину менше", — сказав він.

Вчинок блогера викликав бурхливу реакцію у соціальних мережах Фото: Скриншот/Twitter

Потім відеозапис обривається і показує чоловіка, який сидить на тротуарі. Селлерс запитав, чи може він купити йому їжу — бургер, картоплю фрі та напій. Пізніше блогер повернувся до чоловіка з напоєм і пакетом з їжею, сказавши: "Я хочу, щоб ти насолоджувався цим", і почав діставати їжу з пакета.

Потім Селлерс розгорнув бургер, відкусив від нього шматочок і почав їсти картоплю фрі.

"Добре, всього хорошого", — сказав він, забираючи напій і йдучи від чоловіка.

Коли кілька відомих облікових записів у Twitter, враховуючи розважально-новинне видання Drama Alert, поділилися роликом, назвавши його розіграшем, глядачі були обурені та заявили, що дії, продемонстровані ютубером, були жорстокими та образливими.

"Чувак, я щойно відчув, як на моє тіло пробігла хвиля люті... Назвіть це так, як є — чистим злом", — написав один із користувачів.

Видання зазначає, що Селлерс прямо не назвав людину на відео безпритульною, і низка користувачів Twitter зазначили, що ролик міг бути постановним і що людина на вулиці могла бути платним актором. Однак багато користувачів заявили, що навіть якщо відео було постановковим, його зміст все одно морально неправильний.

Раніше Фокус писав, що блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. Адам Девіс із британського міста Севенокс, графство Кент, зізнався, що був надто голодним і не помітив, що тримав у руках призову цукерку.

Також повідомлялося, що в США блогер знімав пранк із незнайомцем, який вистрілив у нього. Молодий американець Таннер Кук кілька днів виборював своє життя в реанімації після того, як незнайомий чоловік прострелив йому живіт.