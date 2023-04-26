Никаких зданий и людей: у берегов Шотландии продают "особый" необитаемый остров (фото)

На острове Барлокко нет никаких построек и водоснабжения, но он обладает галечным пляжем, заливным прудом и множеством зелени. Власти Шотландии отмечают, что остров представляет "особый научный интерес" благодаря своему примечательному рельефу.

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На южном побережье Шотландии выставлен на продажу необитаемый остров Барлокко площадью около 100 тысяч квадратных метров. Об этом пишет New York Post.

Остров продается за 190 тысяч долларов. Продавцы утверждают, что такая низкая цена связана только с что к нему довольно трудно добраться. Потенциальный покупатель должен будет сначала долететь до Глазго, затем добраться на автомобиле до ближайшего города — Гейтхаус-оф-Флит, а затем уже на лодке достичь острова.

Издание отмечает, что на Барлокко нет никаких построек и водоснабжения, но он обладает галечным пляжем, заливным прудом и множеством зелени. Власти Шотландии отмечают, что остров представляет "особый научный интерес" благодаря своему примечательному рельефу, а также интересной флоре и фауне.

Остров продается за 190 тысяч долларов Фото: New York Post

Агент, занимающийся продажей острова, выражает оптимизм. По его мнению, многие люди мечтают о собственном кусочке земли в Шотландии, где можно укрыться от суеты, насладиться тишиной и полюбоваться красивыми пейзажами.

Ранее Фокус писал о самых страшных привидениях Шотландии. Известно, что замки — идеальное место для призраков. Кроме того, там могут быть подземелья, тайные комнаты, застенчивые и буквально скелеты в буквальном смысле в шкафах.

Также сообщалось, что удивительный коралловый риф вырос на затонувшем корабле времен Второй мировой. Британский вооруженный сухогруз "Тистлегорм" утопила немецкая авиация в 1941 году. Спустя десятки лет затонувший корабль стал местом паломничества драйверов всего мира, а также спасением для дикой природы.