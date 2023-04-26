Жодних будівель і людей: біля берегів Шотландії продають "особливий" безлюдний острів (фото)

На острові Барлокко немає ніяких будівель і водопостачання, але він має гальковий пляж, заливний ставок і безліч зелені. Влада Шотландії зазначає, що острів представляє "особливий науковий інтерес" завдяки своєму примітному рельєфу.

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На південному узбережжі Шотландії виставлено на продаж безлюдний острів Барлокко площею близько 100 тисяч квадратних метрів. Про це пише New York Post.

Острів продається за 190 тисяч доларів. Продавці стверджують, що така низька ціна пов'язана тільки з тим, що до нього досить важко дістатися. Потенційний покупець повинен спочатку дістатись до Глазго, потім дістатися автомобілем до найближчого міста — Гейтхаус-оф-Фліт, а потім уже на човні досягти острова.

Видання зазначає, що на Барлокко немає жодних будівель і водопостачання, але він має гальковий пляж, заливний ставок і безліч зелені. Влада Шотландії зазначає, що острів представляє "особливий науковий інтерес" завдяки своєму примітному рельєфу, а також цікавій флорі та фауні.

Острів продається за 190 тисяч доларів Фото: New York Post

Агент, який займається продажем острова, висловлює оптимізм. На його думку, багато людей мріють про власний шматочок землі в Шотландії, де можна сховатися від суєти, насолодитися тишею і помилуватися гарними краєвидами.

Раніше Фокус писав про найстрашніші привиди Шотландії. Відомо, що замки – ідеальне місце для привидів. Крім того, там можуть бути підземелля, таємні кімнати, сором'язливі та буквально скелети в буквальному значенні у шафах.

Також повідомлялося, що дивовижний кораловий риф виріс на кораблі, що затонув, часів Другої світової. Британський озброєний суховантаж "Тістлегорм" втопила німецька авіація 1941 року. Через десятки років корабель, що затонув, став місцем паломництва драйверів усього світу, а також порятунком для дикої природи.