Мама была на вечеринке: в США прохожий спас маленькую девочку, которая тонула в бассейне

Явелин Фернандес, мама трехлетней девочки, была в состоянии алкогольного опьянения и не видела, что ее дочь, которая находилась рядом с бассейном начала тонуть.

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В штате Флорида, США, случайный прохожий на территории курорта Флорида-Кис, спас маленькую девочку от утопления в бассейне. Ребенок остался без присмотра матери, пока та была на вечеринке. Об этом сообщает Yahoo News.

Сотрудники полиции, прибывшие в отель Gilbert's Resort в Ки Ларго, арестовали 28-летнюю Явелин Фернандес, мать трехлетней девочки, после того, как она была найдена в состоянии алкогольного опьянения в другом месте на территории отеля, сообщает офис шерифа.

Гости и персонал курорта сначала не могли найти маму девочки. Когда ее нашли около 18:00, оказалось, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Отель Gilbert's Resort в Ки Ларго, в котором арестовали 28-летнюю Явелин Фернандес Фото: Google Maps

По словам сотрудников полиции, на видеозаписи с камер наблюдения курорта видно, как девочка и 5-летний мальчик находятся одни у бассейна. Адам Линхардт, представитель офиса шерифа, рассказал, что один из гостей курорта вытащил из бассейна девочку, которая тонула. На ребенке не было никакого спасательного приспособления.

Явелин Фернандес, которая бросила маленькую девочку без присмотра Фото: Monroe County Sheriff's Office

"Фернандес была настроена воинственно и кричала на помощников шерифа", — сказал Линхардт.

Ранее Фокус писал, что в США мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.

Также сообщалось, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.