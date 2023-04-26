Мама была на вечеринке: в США прохожий спас маленькую девочку, которая тонула в бассейне
Явелин Фернандес, мама трехлетней девочки, была в состоянии алкогольного опьянения и не видела, что ее дочь, которая находилась рядом с бассейном начала тонуть.
В штате Флорида, США, случайный прохожий на территории курорта Флорида-Кис, спас маленькую девочку от утопления в бассейне. Ребенок остался без присмотра матери, пока та была на вечеринке. Об этом сообщает Yahoo News.
Сотрудники полиции, прибывшие в отель Gilbert's Resort в Ки Ларго, арестовали 28-летнюю Явелин Фернандес, мать трехлетней девочки, после того, как она была найдена в состоянии алкогольного опьянения в другом месте на территории отеля, сообщает офис шерифа.
Гости и персонал курорта сначала не могли найти маму девочки. Когда ее нашли около 18:00, оказалось, что она была в состоянии алкогольного опьянения.
По словам сотрудников полиции, на видеозаписи с камер наблюдения курорта видно, как девочка и 5-летний мальчик находятся одни у бассейна. Адам Линхардт, представитель офиса шерифа, рассказал, что один из гостей курорта вытащил из бассейна девочку, которая тонула. На ребенке не было никакого спасательного приспособления.
"Фернандес была настроена воинственно и кричала на помощников шерифа", — сказал Линхардт.
Ранее Фокус писал, что в США мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.
Также сообщалось, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.