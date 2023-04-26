Мама була на вечірці: у США перехожий врятував маленьку дівчинку, яка тонула у басейні

Явелін Фернандес, мама трирічної дівчинки, була в стані алкогольного сп'яніння і не бачила, що її дочка, яка знаходилася поряд із басейном, почала тонути.

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У штаті Флорида, США, випадковий перехожий на території курорту Флорида-Кіс, урятував маленьку дівчинку від утоплення в басейні. Дитина залишилася без нагляду матері, поки та була на вечірці. Про це повідомляє Yahoo News.

Співробітники поліції, які прибули до готелю Gilbert's Resort у Кі Ларго, заарештували 28-річну Явелін Фернандес, матір трирічної дівчинки, після того, як її знайшли в стані алкогольного сп'яніння в іншому місці на території готелю, повідомляє офіс шерифа.

Гості та персонал курорту спочатку не могли знайти маму дівчинки. Коли її знайшли приблизно о 18:00, з'ясувалося, що вона була в стані алкогольного сп'яніння.

Готель Gilbert's Resort у Кі Ларго, в якому заарештували 28-річну Явелін Фернандес Фото: Google Maps

За словами співробітників поліції, на відеозаписі з камер спостереження курорту видно, як дівчинка та 5-річний хлопчик перебувають одні біля басейну. Адам Лінхардт, представник офісу шерифа, розповів, що один із гостей курорту витяг із басейну дівчинку, яка тонула. На дитині не було жодного рятувального пристрою.

Явелін Фернандес, яка кинула маленьку дівчинку без нагляду Фото: Monroe County Sheriff's Office

"Фернандес була налаштована войовничо та кричала на помічників шерифа", — сказав Лінхардт.

Раніше Фокус писав, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував і зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері та як довго він там знаходився.