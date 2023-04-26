Без согласия родителей: врач из РФ утверждает, что на украинских детях тестировалы новый препарат

Невролог подтвердил, что оккупанты проверяли препарат на детях из оккупированных территорий Украины. В самой Российской Федерации считают, что делать опыты именно с российскими детьми негуманно.

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В РФ создали аналог препарата "Золгенсма", который используют для улучшения качества жизни больных спинальной мышечной атрофией. А испытывали новый препарат на детях, которые живут на оккупированной ВС РФ территории Украины, заявил 26 апреля врача-невролог Александр Курмышкин.

По словам медика, новый российский препарат под рабочем названием Bluebell испытывали на детях.

"В испытаниях принимают участие дети из стран, где препарат "Золгенсма" не зарегистрирован, либо применение на территории страны сопряжено с препятствиями", — сказал он.

Врач-невролог добавил, что ни российские семьи, ни семьи украинцев на оккупированных территориях не давали своего согласия на то, чтобы дети принимали участие в медицинских экспериментах.

В свою очередь директор благотворительного фонда "Люди-Маяки" Лилия Цыганкова заявила о том, что использовать препарат на российских детях негуманно. Женщина не уточнила, на ком теперь можно испытывать новый препарат. Однако Цыганкова добавила, что ей пришло обращения от граждан Беларуси, которые хотят поучаствовать в клинических испытаниях.

Напомним, 20 апреля стало известно, что оккупанты под видом отправки на лечение продолжают вывозить украинских детей из Бахмута в РФ. Правительство РФ, как отмечают в Центре нацсопротивления, активно спонсирует схему по принудительной депортации детей — на нее выделено 1,5 млрд рублей.

А 25 апреля стало известно, что в Украину из РФ удалось вернуть еще троих детей. Украинские дети смогли попасть домой благодаря усилиям благотворительной организации Save Ukraine, которая успешно провела уже шесть спасательных миссий.