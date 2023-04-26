Без згоди батьків: лікар з РФ стверджує, що на українських дітях тестували новий препарат

Невролог підтвердив, що окупанти перевіряли препарат на дітях з окупованих територій України. У самій Росії вважають, що робити досліди саме з російськими дітьми негуманно.

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В РФ створили аналог препарату "Золгенсма", який використовують для поліпшення якості життя хворих на спинальну м'язову атрофію. А випробовували новий препарат на дітях, які живуть на окупованій ЗС РФ території України, заявив 26 квітня лікар-невролог Олександр Курмишкін.

За словами медика, новий російський препарат під робочою назвою Bluebell випробовували на дітях.

"У випробуваннях беруть участь діти з країн, де препарат "Золгенсма" не зареєстрований або застосування на території країни пов'язане з перешкодами", — сказав він.

Лікар-невролог додав, що ні російські сім'ї, ні сім'ї українців на окупованих територіях не давали своєї згоди на те, щоб діти брали участь у медичних експериментах.

Зі свого боку, директорка благодійного фонду "Люди-Маяки" Лілія Циганкова заявила про те, що використовувати препарат на російських дітях негуманно. Жінка не уточнила, на кому тепер можна випробувати новий препарат. Однак Циганкова додала, що їй надійшло звернення від громадян Білорусі, які хочуть взяти участь у клінічних випробуваннях.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що окупанти під виглядом відправлення на лікування продовжують вивозити українських дітей з Бахмута в РФ. Уряд РФ, як зазначають у Центрі насцпротиву, активно спонсорує схему щодо примусової депортації дітей — на неї виділено 1,5 млрд рублів.

А 25 квітня стало відомо, що в Україну з РФ вдалося повернути ще трьох дітей. Українські діти змогли потрапити додому завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, яка вже успішно провела шість рятувальних місій.