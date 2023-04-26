Допитували у Росії та Білорусі: в Україну вдалося повернути ще трьох дітей (відео)

Українські діти змогли потрапити додому завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, яка вже успішно провела шість рятувальних місій.

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У вівторок, 25 квітня, в Україну повернулися ще троє дітей, які незаконно утримувалися на території Російської Федерації. Про це стало відомо із офіційної сторінки благодійної організації Save Ukraine у Facebook.

"15 днів шляху, кількагодинні допити на території Росії та Білорусі, тисячі хвилин хвилювання та стресу — і ось, нарешті, батьки поряд зі своїми дітьми на Батьківщині", — йдеться у публікації.

Представники організації подякували всім причетним до повернення депортованих окупантами українських дітей.

У попередньому пості Save Ukraine також йдеться про те, що це вже шоста успішна рятувальна місія на рахунку організації.

В Україну вдалося повернути трьох дітей

Як окупанти викрадають дітей з України

За даними Центру національного опору від 20 квітня, росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій під виглядом "лікування". Одним із приводів для цього є "поглиблені профілактичні медичні огляди" неповнолітніх.

Як зазначають представники підпілля, схема вивезення дітей з України фінансується урядом РФ на суму 1,5 млрд рублів. Процес очолює Міністерство охорони здоров'я РФ під кураторством дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової.

Раніше, 20 квітня, ми писали про те, як Марії Львовій-Бєловій вдалося всиновити підлітка з тимчасово окупованого Маріуполя. У березні минулого року в будинок 17-річного Пилипа Головні влучив один із російських снарядів.

Ще ми повідомляли, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за незаконне переміщення людей з окупованих територій України в РФ на шкоду українським дітям.

Нагадаємо, що 8 квітня Україна повернула 31 дитину з Російської Федерації, яких незаконно депортували туди після початку повномасштабної війни. Глава Save Ukraine зазначив, що кожна місія дається дедалі складніше.