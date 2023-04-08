Після допитів та перевірок у ФСБ. В Україну повернули ще 31 дитину з РФ (відео)

Росіяни усвідомлюють, що кожна повернена людина — беззаперечний доказ їхніх злочинів, тому не одразу йдуть на контакт.

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Україна повернула ще 31 дитину з Росії, яких незаконно депортували туди після початку повномасштабної війни. Про це заявив виконавчий директор благодійної організації "Save Ukraine" Микола Кулеба у суботу, 8 квітня.

Була зроблена колосальна робота, в результаті якої 31 дитина повернеться назад на батьківщину. Найближчим часом автобус з українськими дітьми прибуде до Києва.

"Протягом четвертої місії Save Ukraine врятували 18 українських дітей. Наразі закінчується п'ята рятувальна місія, і 31 дитина за кілька годин прибуде до Києва", — сказав Микола Кулеба.

При цьому глава БО "Save Ukraine" зазначив, що кожна місія дається все складніше, оскільки сім'ям дітей доводиться проходити кілька годин допитів від російської ФСБ та випробувань, щоби знову побачити своїх близьких.

Посилено умови повернення після того, як повернення українських дітей стало масовим, а також після видачі МКС ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової у справі незаконно депортації дітей.

"Вони зрозуміли, що кожна дитина, що повернулася, — це беззаперечний доказ їхніх злочинів", — зазначив Микола Кулеба.

31 дитина повернеться назад на батьківщину

Нагадаємо, 5 квітня омбудсмен Дмитро Лубiнець заявив, що в Україну повернули дитину, яку незаконно утримували в окупованому Скадовську. За його словами, робота над цим розпочалася ще на початку року та все завдяки зверненню його бабусі, яка не встигла врятувати онука від депортації.

30 березня омбудсмен Дар'я Герасимчук зазначала, що окупанти б'ють і чинять тиск на депортованих з України дітей. За її словами, перед відправкою до РФ окупанти їх "сортують". А перед поверненням батькам їх змушують видаляти всі докази з телефонів.