После допросов и проверок в ФСБ. В Украину вернули еще 31 ребенка из РФ (видео)

Россияне осознают, что каждый возвращенный человек — безоговорочное доказательство их преступлений, поэтому не сразу идут на контакт.

Related video

Украина вернула еще 31 ребенка из Российской Федерации, которых незаконно депортировали туда после начала полномасштабной войны. Об этом заявил исполнительный директор благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в субботу, 8 апреля.

Была проделана колоссальная работа, в результате которой 31 ребенок вернется обратно на родину. В ближайшие часы автобус с украинскими детьми прибудет в Киев.

"В течение четвертой миссии Save Ukraine спасли 18 украинских детей. Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", — сказал Николай Кулеба.

При этом, глава БО Save Ukraine отметил, что каждая миссия дается все сложнее, так как семьям детей приходится проходить несколько часов допросов от российской ФСБ и испытаний, чтобы вновь увидеть своих близких.

Ужесточились условия возвращения после того, как возвращение украинских детей стало массовым, а также после выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу незаконно депортации детей.

"Они поняли, что каждый вернувшийся ребенок — это безоговорочное доказательство их преступлений", — отметил Николай Кулеба.

31 ребенок вернется обратно на родину

Напомним, 5 апреля омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в Украину вернули ребенка, которого незаконно удерживали в оккупированном Скадовске. По его словам, работа над этим началась еще в начале года и все благодаря обращению его бабушки, которая не успела спасти внука от депортации.

30 марта омбудсмен Дарья Герасимчук отмечала, что оккупанты бьют и оказывают давление на депортированных из Украины детей. По ее словам, перед отправкой в РФ оккупанты их "сортируют". А перед возвращением родителям их заставляют удалять все возможные доказательства из телефонов.