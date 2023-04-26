Допрашивали в России и Беларуси: в Украину удалось вернуть еще троих детей (видео)

Украинские дети смогли попасть домой благодаря усилиям благотворительной организации Save Ukraine, которая успешно провела уже шесть спасательных миссий.

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Во вторник, 25 апреля, в Украину вернулись еще трое детей, которые незаконно удерживались на территории Российской Федерации. Об этом стало известно из официальной страницы благотворительной организации Save Ukraine в Facebook.

"15 дней пути, несколькочасовые допросы на территории России и Беларуси, тысячи минут волнения и стресса – и вот, наконец, родители рядом со своими детьми на Родине", — говорится в публикации.

Представители организации поблагодарили всех причастных к возвращению депортированных оккупантами украинских детей.

В предыдущем посте Save Ukraine также говорится, что это уже шестая успешная спасательная миссия на счету организации.

В Украину удалось вернуть троих детей

Как оккупанты похищают детей из Украины

По данным Центра национального сопротивления от 20 апреля, россияне вывозят украинских детей из оккупированных территорий под видом "лечения". Одним из предлогов для этого является "углубленные профилактические медицинские осмотры" несовершеннолетних.

Как отмечают представители подполья, схема вывоза детей из Украины финансируется правительством РФ на сумму 1,5 млрд рублей. Процесс возглавляет Министерство здравоохранения РФ под кураторством детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.

Ранее, 20 апреля, мы писали о том, как Марии Львовой-Беловой удалось усыновить подростка из временно оккупированного Мариуполя. В марте прошлого года в дом 17-летнего Филиппа Головни попал один из российских снарядов.

Еще мы сообщали, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за незаконное перемещение людей с оккупированных территорий Украины в РФ в ущерб украинским детям.

Напомним, что 8 апреля Украина вернула 31 ребенка из Российской Федерации, которых незаконно депортировали туда после начала полномасштабной войны. Глава Save Ukraine отметил, что каждая миссия дается все сложнее.