"Смотрю, а наш дом уже горит": СМИ узнали, как у омбудсмена РФ появился "сын" из Мариуполя (фото)

По данным расследователей проекта "Схемы", 17-летний Филип Головня из оккупированного Мариуполя стал десятым приемным ребенком Марии Львовой-Беловой.

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Журналисты проекта "Схемы" выяснили обстоятельства, при которых 17-летний Филипп Головня из Мариуполя был усыновлен уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом говорится в публикации "Радио Свобода" от 19 апреля.

По словам журналистов, ранее подросток проживал в Приморском районе Мариуполя по адресу Зелинского, 30 вместе с бывшим мужем матери Филиппа Сергеем Головней и его женой Ириной Калаталовой.

Председатель местного ОСМД Дмитрий Харчуков сообщил, что его район впервые попал под обстрел ВС РФ 11 марта прошлого года. Позже один из снарядов попал в дом, где проживал Филипп с семьей.

"Смотрю, а наш дом уже горит", — вспоминает сам подросток в пропагандистском ролике, снятом российским телеканалом "Царьград".

Разрушенный дом по улице Зелинского, 30 в Мариуполе, где жил Филипп Головня Разрушенный дом по улице Зелинского, 30 в Мариуполе, где жил Филипп Головня

Журналисты отметили, что пропагандисты не упомянули о причинах возгорания многоэтажки. Кроме того, по версии россиян, опекуны подростка буквально "выкинули ему сумку с вещами и документы".

В свою очередь брат отчима Филиппа Виталий Головня утверждает, что Сергей и его супруга не стали бы выгонять мальчика, так как у них были нормальные отношения.

"Опекуны добросовестно выполняли свои обязанности и появлялись на родительском собрании, приходили в школу в случае необходимости", — рассказала журналистам учительница Филиппа.

Сергей Головня и Ирина Калаталова

Как Филипп Головня попал в Россию

Как утверждают российские пропагандисты, Филипп уехал из Мариуполя в марте, однако по словам знакомых семьи, это произошло в апреле.

"В Донецк его вывезли российские МЧСники, когда он пришел в супермаркет "Метро". Там в то время раздавали гуманитарную помощь", – впоминает учительница.

По словам самого подростка, он некоторое время проживал в больнице в Донецке. Авторы расследования полагают, что речь идет о бывшей областной больнице имени Вишневского, куда оккупанты свозили детей и беременных женщин.

По информации журналистов, со временем Филиппа могли переместить в так называемую администрацию города Донецка, а далее – в пансионат "Поляны" на территории России, который включен в состав Детского медицинского центра Управделами президента РФ.

Филипп стал 10-м приемным ребенком Львовой-Беловой

По данным российских СМИ, именно в "Полянах" уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова познакомилась с украинским подростком, которого решила усыновить.

"Я почувствовала, что это мой ребенок", – утверждает омбудсмен.

Как отмечают журналисты, Филип Головня стал десятым приемным ребенком Марии Львовой-Беловой. В сентябре прошлого года он получил паспорт РФ, что также стало основой для пропагандистского сюжета.

Ранее, 16 февраля, Мария Львова-Белова поблагодарила Владимира Путина за возможность усыновить ребенка из Мариуполя, заявив, что теперь она "знает, что такое быть мамой ребенка с Донбасса".

Мы также писали о том, что 4 апреля Мария Львова-Белова пожаловалась на поведение "сына" из Мариуполя заявив, что он бегает за младшими детьми со словами "съем москаленка".

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой за незаконное перемещение людей с оккупированных территорий Украины в РФ в ущерб украинским детям.