"Дивлюсь, а наш будинок уже горить": ЗМІ дізналися, як у омбудсмена РФ з'явився "син" з Маріуполя (фото)

За даними розслідувачів проекту "Схеми", 17-річний Філіп Головня з окупованого Маріуполя став десятою прийомною дитиною Марії Львової-Бєлової.

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Журналісти проекту "Схеми" з'ясували обставини, за яких 17-річного Пилипа Головню з Маріуполя було усиновлено уповноваженою президента РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою. Про це йдеться у публікації "Радіо Свобода" від 19 квітня.

За словами журналістів, раніше підліток проживав у Приморському районі Маріуполя за адресою Зелінського, 30 разом із колишнім чоловіком матері Пилипа Сергієм Головнею та його дружиною Іриною Калаталовою.

Голова місцевого ОСББ Дмитро Харчуков повідомив, що його район уперше потрапив під обстріл ЗС РФ 11 березня минулого року. Пізніше один зі снарядів потрапив до будинку, де проживав Пилип із сім'єю.

"Дивлюсь, а наш будинок уже горить", — згадує сам підліток у пропагандистському ролику, знятим російським телеканалом "Царгород".

Зруйнований будинок по вулиці Зелінського, 30 у Маріуполі, де мешкав Пилип Головня Зруйнований будинок по вулиці Зелінського, 30 у Маріуполі, де мешкав Пилип Головня

Журналісти зазначили, що пропагандисти не згадали про причини займання багатоповерхівки. Крім того, за версією росіян, опікуни підлітка буквально "викинули йому сумку з речами та документи".

Своєю чергою брат вітчима Філіпа Віталій Головня стверджує, що Сергій та його дружина не стали б виганяти хлопчика, бо мали нормальні стосунки.

"Опікуни сумлінно виконували свої обов'язки та з'являлися на батьківських зборах, приходили до школи в разі потреби", — розповіла вчителька Філіпа.

Сергій Головня та Ірина Калаталова

Як Пилип Головня потрапив до Росії

Як стверджують російські пропагандисти, Філіп поїхав з Маріуполя в березні, проте, за словами знайомих сім'ї, це сталося у квітні.

"До Донецька його вивезли російські МНСники, коли він прийшов до супермаркету "Метро". Там на той час роздавали гуманітарну допомогу", – згадує вчителька.

За словами самого підлітка, він якийсь час проживав у лікарні у Донецьку. Автори розслідування вважають, що йдеться про колишню обласну лікарню імені Вишневського, куди окупанти звозили дітей та вагітних жінок.

За інформацією журналістів, згодом Пилипа могли перемістити до так званої адміністрації міста Донецька, а далі – до пансіонату "Поляни" на території Росії, який включений до складу Дитячого медичного центру Управління справами президента РФ.

Філіп став 10-ю прийомною дитиною Львовою-Бєловою

За даними російських ЗМІ, саме у "Полянах" уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова познайомилася з українським підлітком, якого вирішила всиновити.

"Я відчула, що це моя дитина", – стверджує омбудсмен.

Як зазначають журналісти, Філіп Головня став десятою прийомною дитиною Марії Львової-Бєлової. Торік у вересні він отримав паспорт РФ, що також стало основою для пропагандистського сюжету.

Раніше, 16 лютого, Марія Львова-Бєлова подякувала Володимиру Путіну за можливість усиновити дитину з Маріуполя, заявивши, що тепер вона "знає, що таке бути мамою дитини з Донбасу".

Ми також писали про те, що 4 квітня Марія Львова-Бєлова поскаржилася на поведінку "сина" з Маріуполя, заявивши, що він бігає за молодшими дітьми зі словами "з'їм москальонка".

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за незаконне переміщення людей з окупованих територій України до РФ на шкоду українським дітям.