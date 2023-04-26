Грозит до 10 лет: в РФ судят полковника, подозреваемого в краже двигателей к танкам Т-90

Известно, что мужчина успел украсть семь двигателей В-92С2, нанеся ВС РФ ущерба на 20,5 млн рублей.

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В России арестовали начальника автобронетанковой службы полковника Александра Денисова, которого подозревают в воровстве танковых двигателей. Об этом написало российское медиа "Комерсантъ" в среду, 26 апреля.

По информации следствия в период с ноября 2021-го по апрель 2022 военный похитил семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90. Кроме того, он действовал не в одиночку, а с подельниками.

Таким образом воруя и продавая танковые двигатели, Денисов нанес государству ущерб, который оценили в 20,5 миллиона рублей.

Полковнику инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Если вину военного докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сам подследственный, по словам его адвоката, свою вину не признает. Он даже подал апелляцию касательно решения суда об его аресте на два месяца. Однако ходатайство не удовлетворили.

Напомним, 25 апреля стало известно, что семейная пара украла и продала военное оборудования армии США на сумму более $2 млн. С 2018 года по 2022 год Кристофер и Хизер Хеммонды использовали свое служебное положение, что бы красть снаряжение в армии США. Украденное ими оборудование варьировалось от деталей оружия до очков ночного видения и вездеходов.

Кроме того 18 апреля глава Луганской ОВА рассказал о том, как российские военные воруют на кладбище могильные плиты и памятники. Перед тем как краденные плиты выставляют на продажу, их шлифуют, чтобы убрать имена похороненных украинцев.