Загрожує до 10 років: в РФ судять полковника, підозрюваного у крадіжці двигунів до танків Т-90

Відомо, що чоловік встиг вкрасти сім двигунів В-92С2, завдавши ЗС РФ збитків на 20,5 млн рублів.

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У Росії заарештували начальника автобронетанкової служби полковника Олександра Денісова, якого підозрюють у крадіжці танкових двигунів. Про це написало російське медіа "Комерсантъ" у середу, 26 квітня.

За інформацією слідства, в період із листопада 2021-го по квітень 2022 року військовий викрав сім двигунів В-92С2, призначених для встановлення на танки Т-90. Крім того, він діяв не поодинці, а зі спільниками.

Так, крадучи та продаючи танкові двигуни, Денісов завдав державі збитків, які оцінили у 20,5 мільйонів рублів.

Полковнику інкримінують шахрайство в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою. Якщо провину військового доведуть, то йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Сам чоловік, за словами його адвоката, своєї провини не визнає. Він навіть подав апеляцію щодо рішення суду про його арешт на два місяці. Проте клопотання не задовольнили.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що сімейна пара вкрала та продала військове обладнання армії США на суму понад $2 млн. З 2018 року по 2022 рік Крістофер і Хізер Хеммонди використали своє службове становище, щоб красти спорядження в армії США. Вкрадене ними обладнання варіювалося від деталей зброї до окулярів нічного бачення та всюдиходів.

Крім того, 18 квітня глава Луганської ОВА розповів про те, як російські військові крадуть на цвинтарі могильні плити та пам'ятники. Перед тим, як крадені плити виставляють на продаж, їх шліфують, щоб прибрати імена похованих українців.