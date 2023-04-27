Легкая простуда: в Турции опровергли слухи об инфаркте у Эрдогана

Вице-президент Турции и Центр по борьбе с дезинформацией заверили, что у президента нет тяжелых проблем со здоровьем и что Эрдоган даже примет участие в запланированном на завтра мероприятии.

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Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Об этом проинформировал Центр по борьбе с дезинформацией администрации Реджепа Тайипа Эрдогана в среду, 26 апреля.

"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую", которая состоится завтра, посредством прямого включения", — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Твиттере.

Пресс-служба ведомства уточнила, что, скорее всего, президент Турции примет участие в этой церемонии онлайн из своего кабинета в Анкаре.

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что состояние турецкого лидера Тайипа Эрдогана "очень хорошее" и что у политика "легкая простуда".

Напомним, 26 апреля медиа распространили информацию о том, что у президента Турции Реджепа Эрдогана произошел инфаркт в прямом эфире. В турецких СМИ распространяется информация, что Реджеп Эрдоган находится в больнице в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

Кроме того 26 апреля стало известно, что Тайип Эрдоган запланировал на четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В частности политик хотели обсудить и российско-украинскую войну.