Легка застуда: у Туреччині спростували чутки про інфаркт у Ердогана

Віце-президент Туреччини та Центр боротьби з дезінформацією запевнили, що президент не має важких проблем зі здоров'ям і що Ердоган навіть візьме участь у запланованому на завтра заході.

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Твердження про те, що у президента Ердогана стався серцевий напад і він був госпіталізований, не відповідають дійсності. Про це проінформував Центр боротьби з дезінформацією адміністрації Реджепа Таїпа Ердогана в середу, 26 квітня.

"Твердження про те, що у президента Ердогана стався серцевий напад і він був госпіталізований, не відповідають дійсності. Президент візьме участь у церемонії першого завантаження палива на АЕС "Аккую", яка відбудеться завтра, за допомогою прямої трансляції", — йдеться у повідомленні відомства на офіційній сторінці у Твіттері.

Прес-служба відомства уточнила, що швидше за все президент Туреччини візьме участь у цій церемонії онлайн зі свого кабінету в Анкарі.

Своєю чергою віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що стан турецького лідера Таїпа Ердогана "дуже добрий" і що у політика "легка застуда".

Нагадаємо, 26 квітня медіа розповсюдили інформацію про те, що у президента Туреччини Реджепа Ердогана стався інфаркт у прямому ефірі. У турецьких ЗМІ поширюється інформація, що Реджеп Ердоган перебуває у лікарні у тяжкому стані після серцевого нападу.

Крім того, 26 квітня стало відомо, що Таїп Ердоган запланував на четвер телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, політик хотіли обговорити й російсько-українську війну.