Кричала на людей: женщина в больнице избила робота, который записывает к врачу (видео)

Китаянка в желтой куртке сердито кричит на машину, а затем бьет ее дубинкой по монитору. Видно, как сотрудники в приемном отделении отступают в сторону, чтобы укрыться после того как женщина начала размахивать палкой.

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В Китае неизвестная женщина дубинкой избила робота, который записывал посетителей к врачу. Об этом рассказывает Next Shark.

На видео, которое было загружено в социальную сеть Weibo видно, как женщина несколько раз бьет робота палкой в вестибюле больницы при медицинском университете Сюйчжоу.

Китаянка в желтой куртке сердито кричит на машину, а затем бьет ее дубинкой по монитору. Видно, как сотрудники в приемном отделении отступают в сторону, чтобы укрыться, когда женщина несколько раз машет палкой и начинает кричать на людей.

На протяжении всего видеоролика она делает пять ударов по роботу, от которых разлетаются разбитые части и рассыпаются по полу.

Ролик с женщиной был выложен в Twitter пользователем, который отметил популярность использования роботов в больницах для записи на прием к врачу в Китае.

"Поскольку сейчас в больницах Китая запись к врачу и все медицинские осмотры осуществляют роботы, осталось очень мало медсестер, чтобы помочь пациентам. Многие считают этот процесс утомительным", — подписал он видео.

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