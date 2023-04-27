Кричала на людей: жінка в лікарні побила робота, який записує до лікаря (відео)

Китаянка в жовтій куртці сердито кричить на машину, а потім б'є її дубинкою по монітору. Видно, як співробітники в приймальному відділенні відступають убік, щоб сховатися після того, як жінка почала розмахувати палицею.

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У Китаї невідома жінка дубинкою побила робота, який записував відвідувачів до лікаря. Про це розповідає Next Shark.

На відео, яке було завантажено в соціальну мережу Weibo, видно, як жінка кілька разів б'є робота палицею у вестибюлі лікарні при медичному університеті Сюйчжоу.

Китаянка в жовтій куртці сердито кричить на машину, а потім б'є її по монітору. Видно, як співробітники в приймальному відділенні відступають убік, щоб сховатися, коли жінка кілька разів махає палицею та починає кричати на людей.

Протягом усього відеоролика вона робить п'ять ударів по роботу, від чого розбиті частини розлітаються та розсипаються по підлозі.

Ролик із жінкою був викладений у Twitter користувачем, який наголосив на популярності використання роботів у лікарнях для запису на прийом до лікаря в Китаї.

"Оскільки зараз у лікарнях Китаю запис до лікаря та всі медичні огляди здійснюють роботи, залишилося дуже мало медсестер, щоб допомогти пацієнтам. Багато хто вважає цей процес виснажливим", — підписав він відео.

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