"Свалился с неба": выживший в авиакатастрофе пилот попросил фермера о помощи (фото)

В США у 29-летнего пилота из Дейтона во время полета на небольшом самолете над фермой возникли проблемы с двигателем, и он решил совершить аварийную посадку в поле.

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Владелец фермы в Итоне, штат Огайо (США), увидел на пороге мужчину, который попросил его о помощи. Незнакомый гость оказался пилотом, который по его словам пережил авиакатастрофу и "свалился с неба". Об этом пишет Kansas City Star.

По словам сотрудников офиса шерифа округа Пребл, фермер обнаружил мужчину, стоящего у его двери около 9 часов вечера 25 апреля.

"Ко мне только что подошел молодой человек и сказал, что самолет только что упал на нашем поле и перевернулся, он смог дойти сюда. Я был снаружи. Я не знаю, что происходит", — сказал владелец фермы диспетчерам полиции.

Издание отмечает, что у 29-летнего пилота из Дейтона, во время полета на небольшом самолете над фермой возникли проблемы с двигателем, и он решил совершить аварийную посадку в поле.

"Я пытался вылететь на дорогу, но у меня упала скорость. У самолета отказал двигатель, и мне пришлось его посадить", — рассказал летчик.

У 29-летнего пилота из Дейтона во время полета на небольшом самолете над фермой возникли проблемы с двигателем Фото: WHIO

При попытке посадки самолет перевернулся и остановился вверх ногами, сообщили в полиции.

Пилот был доставлен в больницу штата Индиана, расположенную примерно в 20 милях от места происшествия, где ему была оказана помощь в связи с незначительными травмами.

По словам полиции, инцидент расследуется местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации.

Ранее Фокус писал, что в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета. Он был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.

Также сообщалось, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.