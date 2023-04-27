"Впав з неба": пілот, який вижив в авіакатастрофі, попросив фермера про допомогу (фото)

У США у 29-річного пілота з Дейтона під час польоту на невеликому літаку над фермою виникли проблеми з двигуном, і він вирішив здійснити аварійну посадку в полі.

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Власник ферми в Ітоні, штат Огайо (США), побачив на порозі чоловіка, який попросив його про допомогу. Незнайомий гість виявився пілотом, який, за його словами, пережив авіакатастрофу і "звалився з неба". Про це пише Kansas City Star.

За словами співробітників офісу шерифа округу Пребл, фермер побачив чоловіка, який стояв біля його дверей приблизно о 9 годині вечора 25 квітня.

"До мене щойно підійшов хлопець і сказав, що літак щойно впав на нашому полі й перекинувся, він зміг дійти сюди. Я був на вулиці. Я не знаю, що відбувається", — сказав власник ферми диспетчерам поліції.

Видання зазначає, що у 29-річного пілота з Дейтона під час польоту на невеликому літаку над фермою виникли проблеми з двигуном, і він вирішив здійснити аварійну посадку в полі.

"Я намагався вилетіти на дорогу, але в мене впала швидкість. У літака відмовив двигун, і мені довелося його посадити", — розповів льотчик.

У 29-річного пілота з Дейтона під час польоту на невеликому літаку над фермою виникли проблеми із двигуном Фото: WHIO

При спробі посадки літак перекинувся і зупинився вверх ногами, повідомили в поліції.

Пілот був доставлений до лікарні штату Індіана, розташованої приблизно за 20 миль від місця події, де йому було надано допомогу у зв'язку з незначними травмами.

За словами поліції, інцидент розслідується місцевою владою та Федеральним управлінням цивільної авіації.

Раніше Фокус писав, що у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота. Він був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.