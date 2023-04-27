"Я не могу это сделать": мужчина передумал грабить банк после того, как уже получил деньги

Пожилой мужчина передал кассиру "записку с требованием денег" и сказал, что вооружен пистолетом. Однако после того, как грабитель получил деньги, он остановился и попросил вызвать полицию.

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В штате Северная Каролина, США, 69-летний мужчина передумал грабить банк после того, как уже получил деньги. Об этом пишет Kansas City Star.

По словам помощников шерифа, американец просто сменил свое мнение.

"Я не могу этого сделать. Позвоните в полицию", — сказал мужчина после того, как получил деньги.

Затем мужчина занял место в вестибюле здания, после чего был взят под стражу сотрудниками офиса шерифа округа Нью-Хановер.

Представители власти сообщили в пресс-релизе, что примерно в 10:30 утра, 25 апреля, они отреагировали на ограбление кредитного союза работников штата. Мужчина обвиняется в том, что, находясь в офисе в районе Уилмингтона, он передал кассиру "записку с требованием денег" и сказал, что вооружен пистолетом. Однако после того, как грабитель получил деньги, он остановился и попросил кого-то вызвать полицию.

Мужчина был доставлен в тюрьму и выпущен под залог в 25 000 долларов. Ему грозит уголовное обвинение в ограблении с применением опасного оружия, говорится в судебных документах.

Ранее Фокус писал, что в США сотрудник супермаркета втыкал в продукты швейные иголки. После расследования сотрудники полиции обнаружили 11 игл в различных товарах.

Также сообщалось, что в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета. Он был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.