"Я не можу цього зробити": чоловік передумав грабувати банк після того, як уже отримав гроші

Чоловік похилого віку передав касиру записку з вимогою грошей і сказав, що озброєний пістолетом. Однак після того, як грабіжник отримав гроші, він зупинився та попросив викликати поліцію.

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У штаті Північна Кароліна, США, 69-річний чоловік передумав грабувати банк після того, як уже отримав гроші. Про це пише Kansas City Star.

За словами помічників шерифа, американець просто змінив свою думку.

"Я не можу цього зробити. Зателефонуйте до поліції", — сказав чоловік після того, як отримав гроші.

Потім чоловік зайняв місце у вестибюлі будівлі, після чого його взяли під варту співробітники офісу шерифа округу Нью-Хановер.

Представники влади повідомили у пресрелізі, що приблизно о 10:30 ранку, 25 квітня, вони відреагували на пограбування кредитної спілки працівників штату. Чоловік звинувачується в тому, що, перебуваючи в офісі в районі Вілмінгтона, він передав касиру "записку з вимогою грошей" і сказав, що озброєний пістолетом. Однак після того, як грабіжник отримав гроші, він зупинився та попросив когось викликати поліцію.

Чоловік був доставлений до в'язниці та випущений під заставу у 25 000 доларів. Йому загрожує кримінальне звинувачення у пограбуванні із застосуванням небезпечної зброї, йдеться у судових документах.

Раніше Фокус писав, що у США співробітник супермаркету встромляв у продукти швейні голки. Після розслідування співробітники поліції виявили 11 голок у різних товарах.

Також повідомлялося, що у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота. Він був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.