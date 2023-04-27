Неожиданный ночной визит Путина в Кремль привел к конспирологии, — Newsweek (видео)

Среди неподтвердившихся слухов было и допущение, что, возможно, у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана случился сердечный приступ. Путин должен был участвовать с турецким лидером в виртуальной пресс-конференции.

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Ночной визит в Кремль российского президента Владимира Путина в среду, 26 апреля, вызвал множество догадок и предположений. Об этом сообщает Newsweek.

Среди неподтвердившихся слухов было и допущение, что, возможно, у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана случился сердечный приступ.

Видео, на котором, как утверждали российские медиа, Путин срочно едет в Кремль

"Путин поехал в Кремль около 10 минут тому назад. По слухам, это как-то связано со здоровьем Эрдогана; я в этом сомневаюсь", — говорится в Twitter War Mapper, в котором публикуются обновленные карты боев в Украине.

Правительство Турции опровергло эти сообщения.

Известно, что во вторник, 25 апреля, Эрдогану стало плохо во время телеинтервью. На следующий день он сказал, что возьмет выходной, чтобы отдохнуть дома, по совету врача. Телеобращение, запланированное на следующий день было отменено.

Обращение турецкого лидера к гражданам страны было приурочено к открытию турецкой АЭС в городе Мерсин, которую построила российская госкомпания "Росатом".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Эрдоган и Путин будут участвовать в конференции виртуально, и что в РФ не знали о проблемах со здоровьем главы турецкого государства.

Комментируя сообщения о ночной поездке Путина в Кремль, Песков сказал, что у него была запланирована "достаточно ранняя" встреча. Спикер президента также отметил, что российский лидер часто ночует в своей администрации.

В марте Путин в одном из своих интервью сказал, что часто проводит ночи в своих апартаментах в Кремле.

СМИ же сообщали, что российский президент регулярно спит в Кремле из-за стресса, связанного с войной в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что решение Путина жить рядом с кремлевским офисом напрямую связано с войной в Украине.

На днях СМИ опубликовали секретный план Путина по захвату стран Балтии. В Кремле рассматривают балтийские страны как самую уязвимую часть НАТО и планируют навязать свое военное присутствие.