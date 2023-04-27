Несподіваний нічний візит Путіна в Кремль призвів до конспірології — Newsweek (відео)

Серед чуток, що не підтвердилися, було і припущення, що, можливо, у турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана трапився серцевий напад. Путін мав брати участь із турецьким лідером у віртуальній пресконференції.

Related video

Нічний візит до Кремля російського президента Володимира Путіна в середу, 26 квітня, викликав безліч здогадів та припущень. Про це повідомляє Newsweek.

Серед чуток, що не підтвердилися, було і припущення, що, можливо, у турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана трапився серцевий напад.

Відео, на якому, як стверджували російські медіа, Путін терміново їде до Кремля

"Путін поїхав до Кремля приблизно 10 хвилин тому. За чутками, це якось пов'язано зі здоров'ям Ердогана; я в цьому сумніваюся", — йдеться у Twitter War Mapper, в якому публікуються оновлені карти боїв в Україні.

Уряд Туреччини спростував ці повідомлення.

Відомо, що у вівторок, 25 квітня, Ердогану стало погано під час телеінтерв'ю. Наступного дня він сказав, що візьме вихідний, щоб відпочити вдома за порадою лікаря. Телезвернення, заплановане наступного дня, було скасовано.

Звернення турецького лідера до громадян країни було приурочено до відкриття турецької АЕС у місті Мерсін, яку збудувала російська держкомпанія "Росатом".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Ердоган та Путін братимуть участь у конференції віртуально, і що в РФ не знали про проблеми зі здоров'ям глави турецької держави.

Коментуючи повідомлення про нічну поїздку Путіна до Кремля, Пєсков сказав, що у нього була запланована "досить рання" зустріч. Спікер президента також зазначив, що російський лідер часто ночує у своїй адміністрації.

У березні Путін в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що часто проводить ночі у своїх апартаментах у Кремлі.

ЗМІ ж повідомляли, що російський президент регулярно спить у Кремлі через стрес, пов'язаний із війною в Україні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що рішення Путіна жити поряд із кремлівським офісом безпосередньо пов'язане з війною в Україні.

Днями ЗМІ опублікували секретний план Путіна щодо захоплення країн Балтії. У Кремлі розглядають балтійські країни як найвразливішу частину НАТО і планують нав'язати свою військову присутність.