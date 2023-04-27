Ввели план "Крепость": в полицейском участке Москвы переполох из-за БПЛА

Один из сотрудников полиции видел, как квадрокоптер завис над зданием полиции, а потом якобы сбросил какой-то предмет на землю. В последствии выяснилось, что это были учения.

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В четверг, 27 апреля, во 2-м отдела УВД на Московском метрополитене (Москва) из-за дрона, замеченного над полицейским участком, в действие ввели план "Крепость". Об сообщает российское медиа Baza.

Как пишет медиа, все началось с того, что командир взвода полиции заметил в небе над зданием полицейского участка квадрокоптер. Тот сначала просто висел в воздухе, а потом сбросил вниз какой-то предмет. После этого, по словам полицейского, квадрокоптер улетел.

Среди полицейских это вызвало переполох. Настолько, что из-за беспилотника в отделе объявили план "Крепость".

Однако несколько позже, как пишет медиа, выяснилось, что с согласия высшего руководства полицейских проверяли на оперативность во время учения.

Что такое план "Крепость"

Это план, который вводят при реальной угрозе или в учебных целях. В теории вход и выход в здание полностью перекрывают, а личный состав держит оборону. Высшее руководство или инициирует план, или как минимум знает о его введении. Действия сотрудников в ходе проведения "Крепости" регулируются государственной тайной.

Напомним, 19 апреля росСМИ сообщили о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) последние несколько недель "зачищают" московское Управление внутренних дел, подозревая полицейских в "сливе" личных данных российских военных. Утечку данных заметили в середине весны, подозрения сразу пали на сотрудников столичного УВД. По версии ФСБ, московские полицейские за деньги "пробивали" личные данные для клиентов из интернета. Оказалось, что клиентами были украинцы.

Также мы писали о том, что 5 апреля в центре Москвы горело здание Минобороны РФ. Там были эвакуированы сотрудники административных подразделений министерства, огонь охватил 60 кв. метров.