Ввели план "Фортеця": у поліцейській дільниці Москви переполох через БПЛА

Один із співробітників поліції бачив, як квадрокоптер завис над відділком, а потім нібито скинув якийсь предмет на землю. Згодом з'ясувалося, що це були навчання.

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У четвер, 27 квітня, у 2-му відділі УВС на Московському метрополітені (Москва) через дрон, помічений над поліцейською дільницею, ввели в дію план "Фортеця". Про це повідомляє російське медіа Baza.

Як пише ЗМІ, все почалося з того, що командир взводу поліції помітив у небі над будинком дільниці квадрокоптер. Той спочатку просто висів у повітрі, а потім скинув униз якийсь предмет. Після цього, за словами поліцейського, квадрокоптер відлетів.

Серед співробітників поліції це спричинило переполох. Настільки, що через безпілотник у відділі оголосили план "Фортеця".

Проте дещо пізніше, як пише медіа, з'ясувалося, що за згодою вищого керівництва поліцейських перевіряли на оперативність під час навчання.

Що таке план "Фортеця"

Це план, який вводять за реальної загрози або у навчальних цілях. Теоретично вхід і вихід у будинок повністю перекривають, а особовий склад тримає оборону. Вище керівництво або ініціює план, або як мінімум знає про його введення. Дії співробітників під час проведення "Фортеці" регулюються державною таємницею.

Нагадаємо, 19 квітня росЗМІ повідомили про те, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) останні кілька тижнів "зачищають" московське Управління внутрішніх справ, підозрюючи поліцейських у "зливі" особистих даних російських військових. Витік даних помітили в середині весни, підозри одразу впали на співробітників столичного УВС. За версією ФСБ московські поліцейські за гроші "пробивали" особисті дані для клієнтів з інтернету. Виявилось, що клієнтами були українці.

Також ми писали про те, що 5 квітня в центрі Москви горіла будівля Міноборони РФ. Там було евакуйовано співробітників адміністративних підрозділів міністерства, вогонь охопив 60 кв. метрів.