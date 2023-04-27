США требуют в Бразилии экстрадиции российского шпиона, выдававшего себя за студента

По фальшивым документам Черкасов поступил в элитную Школу передовых международных исследований университета Джона Гопкинса в Вашингтоне. После окончания учебы в 2020 году ему предложили стажироваться в Международном уголовном суде в Гааге.

Related video

США требуют от Бразилии выдать предполагаемого российского шпиона Сергея Черкасова, выдававшего себя за студента в Вашингтоне. Запрос на экстрадицию подан во вторник 25 апреля. В это время Москва прилагает свои усилия для его освобождения. Об этом сообщает Washington Post.

Сейчас Сергей Черкасов отбывает 15-летний срок заключения в Бразилии за подделку документов. Россия отрицает то, что Черкасов является секретным агентом, зато подала собственный запрос на экстрадицию, обвиняя мужчину в торговле героином.

Представление об экстрадиции США сделали на фоне эскалации напряженности из-за недавнего ареста Россией репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинениям в шпионаже. США эту информацию отрицают и утверждают, что это попытка Москвы накопить западных заложников, чтобы использовать их в своих интересах.

Официальные лица в Бразилии заявили, что запрос США будет передан в Верховный суд страны, обычно занимающийся вопросами экстрадиции.

Представитель Министерства юстиции отказался от комментариев, сказав: "Как правило, департамент обычно не комментирует вопросы, связанные с экстрадицией".

Паулу Феррейра, представляющий интересы Черкасова бразильский адвокат сказал, что не может комментировать дело, но его клиент передал бразильским властям свое желание быть экстрадированным в Россию.

Российский шпион Сергей Черкасов: что известно

Черкасов родом из Калининграда, и якобы тайно работал на российскую военную разведку, вводя в заблуждение западные власти, университеты и институты, выдавая себя за бразильского студента, по имени Виктор Мюллер Феррейра. 38-летний россиянин признан виновным в мошенничестве и подделке документов.

По фальшивым документам Черкасов, сообщает Washington Post, смог поступить в элитную Школу передовых международных исследований университета Джона Гопкинса в Вашингтоне. После окончания учебы в 2020 году ему предложили стажироваться в Международном уголовном суде в Гааге, и он собирался приступить к этой должности в прошлом году, когда его задержали в аэропорту правоохранители Нидерландов по наводке ФБР и отправили обратно в Бразилию.

Арест Черкасова является частью подавления российских шпионских сетей после вторжения России в Украину. Европейские страны выслали не менее 400 российских дипломатов после начала войны в Украине по подозрению в шпионаже. В последние недели чистка российских шпионов продолжилась в Швеции и Германии.

Черкасов якобы был представителем специализированной группы российских "нелегалов", то есть шпионов, которые не работают под дипломатическим прикрытием российских посольств, а часто тратят годы на разработку фальшивых идентификаций, чтобы скрыть какую-либо связь с российским правительством. По меньшей мере, шесть других нелегалов были арестованы или разоблачены в течение прошлого года в таких странах, как Норвегия, Словения и Греция.

Несмотря на эти и другие ошибки Черкасова, отмечает издание, официальные лица США не раскрыли его истинное лицо, пока он не прибыл в Вашингтон, чтобы начать обучение в университете Джона Хопкинса.

Используя доступ, полученный в течение двух лет в Вашингтоне, Черкасов якобы представлял отчеты российской военной разведке ГРУ, в частности о том, как администрация Байдена может отреагировать на российское вторжение в Украину.

Ссылаясь на аналитиков аналитических центров и другие источники, Черкасов предположил, что Соединенные Штаты в конце концов мало сделают, чтобы помочь Украине.

Бразилия широко сотрудничала с ФБР и ЦРУ в расследованиях, но Вашингтон был разочарован отказом Бразилии осудить российское вторжение в Украину и ее дружественными жестами в адрес Москвы, среди которых было приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова с визитом.

Верховный суд Бразилии отметил, что он не будет принимать решения по запросу об экстрадиции до завершения текущего расследования шпионской деятельности Черкасова в Бразилии, сообщили чиновники.

Напомним, что по данным следствия агент ГРУ Сергей Черкасов собирал данные о дипломатическом корпусе в посольстве Иерусалима. Получившуюся информацию он затем отправлял куратору на Филиппинах.

28 марта в Польше заявили о разоблачении шпионской сети РФ. Задержаны трое россиян.