США вимагають у Бразилії екстрадиції російського шпигуна, який видавав себе за студента

За фальшивими документами Черкасов вступив до елітної Школи передових міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса у Вашингтоні. Після закінчення навчання у 2020 році йому запропонували стажуватися в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

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США вимагають від Бразилії видати ймовірного російського шпигуна Сергія Черкасова, який видавав себе за студента у Вашингтоні. Запит на екстрадицію поданий у вівторок 25 квітня. В цей час Москва докладає власних зусиль для його звільнення. Про це повідомляє Washington Post.

Зараз Сергій Черкасов відбуває 15-річний термін ув'язнення в Бразилії за підробку документів. Росія заперечує те, що Черкасов є секретним агентом, і натомість подала власний запит на екстрадицію, звинувачуючи чоловіка в торгівлі героїном.

Подання про екстрадицію США зробили на тлі ескалації напруженості через нещодавній арешт Росією репортера Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві. США цю інформацію заперечують і стверджують, що це — спроба Москви накопичити західних заручників, щоб використовувати їх в своїх інтересах.

Офіційні особи в Бразилії заявили, що запит США буде передано до Верховного суду країни, який зазвичай займається питаннями екстрадиції.

Представник Міністерства юстиції відмовився від коментарів, сказавши: "Як правило, департамент зазвичай не коментує питання, пов’язані з екстрадицією".

Паулу Феррейра, бразильський адвокат, який представляє інтереси Черкасова, сказав, що не може коментувати справу, але його клієнт передав бразильській владі своє бажання бути екстрадованим до Росії.

Російський шпигун Сергій Черкасов: що відомо

Черкасов родом з Калінінграда, і нібито таємно працював на російську військову розвідку, вводячи в оману західну владу, університети та інституції, видаючи себе за бразильського студента, на ім'я Віктор Мюллер Феррейра. 38-річного росіянина визнали винним у шахрайстві та підробці документів.

За фальшивими документами Черкасов, повідомляє Washington Post, зміг вступити до елітної Школи передових міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса у Вашингтоні. Після закінчення навчання в 2020 році йому запропонували стажуватися в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, і він збирався приступити до цієї посади минулого року, коли його затримали в аеропорту правоохоронці Нідерландів за наводкою ФБР — і відправили назад до Бразилії.

Арешт Черкасова є частиною придушення російських шпигунських мереж після вторгнення Росії в Україну. Європейські країни вислали щонайменше 400 російських дипломатів після початку війни в Україні за підозрою в шпигунстві. Останні тижні чистка російських шпигунів продовжилася у Швеції та Німеччині.

Черкасов нібито був представником спеціалізованої групи російських "нелегалів", тобто шпигунів, які не працюють під дипломатичним прикриттям російських посольств, а натомість часто витрачають роки на розробку фальшивих ідентифікацій, щоб приховати будь-який зв’язок із російським урядом. Щонайменше шість інших нелегалів були заарештовані або викриті протягом минулого року в таких країнах, як Норвегія, Словенія та Греція.

Попри ці та інші помилки Черкасова, зазначає видання, офіційні особи США не розкрили його справжню особу доти, доки він не прибув до Вашингтона, щоб розпочати навчання в університеті Джона Хопкінса.

Використовуючи доступ, який він отримав протягом двох років у Вашингтоні, Черкасов начебто подавав звіти російській військовій розвідці ГРУ, зокрема про те, як адміністрація Байдена може відреагувати на російське вторгнення в Україну.

Посилаючись на аналітиків аналітичних центрів та інші джерела, Черкасов нібито припустив, що Сполучені Штати зрештою мало зроблять, щоб допомогти Україні.

Бразилія широко співпрацювала з ФБР і ЦРУ в розслідуваннях, але Вашингтон був розчарований відмовою Бразилії засудити російське вторгнення в Україну та її дружніми жестами на адресу Москви, серед яких було запрошення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з візитом.

Верховний суд Бразилії зазначив, що він не ухвалюватиме рішення щодо будь-якого запиту про екстрадицію до завершення поточного розслідування шпигунської діяльності Черкасова в Бразилії, повідомили чиновники.

Нагадаємо, що за даними слідства, агент ГРУ Сергій Черкасов збирав дані про дипломатичний корпус в посольстві Єрусалиму. Отриману інформацію він потім відправляв куратору на Філіппінах.

28 березня в Польщі заявили про викриття шпигунської мережі РФ. Затримано трьох росіян.