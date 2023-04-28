"Убийца коров": житель США показал последствия укуса редкого бархатного муравья (фото)

Американский энтомолог Джастин Шмидт сравнивал болезненные ощущения от укуса бархатного муравья с болью от вылитого на голову раскаленного масла.

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Житель Флориды Эрик Брейер, которого ужалил бархатный муравей, известный также как "убийца коров", рассказал, что болезненные ощущения после этого случая не походили на протяжении 4-5 дней. Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, он ехал на мотоцикле в город Давенпорт (штат Флорида). После того, как остановился и сделал несколько шагов, почувствовал жжение в области бедра, похожее на ожог от сигареты, а затем стряхнул насекомого длиной несколько сантиметров.

След от укуса бархатного муравья

Бархатные муравьи, или мутиллиды — разновидность муравьев, которые распространены по всей Северной Америке. Несмотря на название, в сущности, это отдельное семейство ос. Хотя их бескрылые самки больше напоминают муравьев.

По словам пострадавшего флоридца, ни до, ни после этого случая он никогда прежде не встречал таких насекомых. На североамериканском континенте обитает до 435 особей бархатных муравьев, во Флориде — около 50 особей, по данным университета штата.

Этих насекомых относят к паразитоидам: они откладывают яйца на беззащитных куколках других насекомых, которые становятся пищей вылупившихся осиных детенышей.

У них нет крыльев, чтобы улететь и избежать встречи с хищниками, от которых приходится защищаться выдающимся жалом. По шкале силы ужалений Шмидта, укус бархатного муравья оценивается в 3 из 4, согласно данным Лондонского музея естествознания.

Шкала Шмидта (Schmidt Sting Pain Index) показывает силу укуса жалящих перепончатокрылых и уровень испытываемых болевых ощущений.

Джастин Шмидт, создатель упомянутой шкалы, сравнивал ощущения от укуса бархатного муравья с болью от вылитого на голову раскаленного масла.

Из-за болезненных укусов этих насекомых прозвали убийцами коров. Вместе с тем их жала не настолько токсичны, и нет документированных случаев гибели коров после их укусов. К тому же, они не считаются агрессивными и жалят только для самозащиты.

"Только спустя 10 дней краснота полностью исчезла. Боль ощущалась примерно 4-5 дней", — пояснил пострадавший.

Напомним, что в гонконгском пруду заметили загадочное крайне ядовитое существо с 24 глазами и тремя щупальцами.

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