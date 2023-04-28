"Вбивця корів": мешканець США показав наслідки укусу рідкісної оксамитової мурашки (фото)

Американський ентомолог Джастін Шмідт порівнював хворобливі відчуття від укусу оксамитової мурашки з болем від вилитої на голову розпеченої олії.

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Житель Флориди Ерік Брейєр, якого вжалила оксамитова мурашка, відома також як "вбивця корів", розповів, що хворобливі відчуття після цього випадку не проходили протягом 4-5 днів. Про це повідомляє Newsweek.

За його словами, він їхав мотоциклом до міста Давенпорт (штат Флорида). Після того, як зупинився і зробив кілька кроків, відчув печіння в області стегна, схоже на опік від сигарети, а потім струсив комаху завдовжки кілька сантиметрів.

Слід від укусу оксамитової мурашки

Оксамитові мурахи, або мутиліди — різновид мурах, які поширені по всій Північній Америці. Незважаючи на назву, по суті, це окрема родина ос. Хоча їх безкрилі самки більше нагадують мурах.

За словами потерпілого флоридця, ні до, ні після цього випадку він ніколи раніше не зустрічав таких комах. На північноамериканському континенті мешкає до 435 особин оксамитових мурах, у Флориді — близько 50 особин, за даними університету штату.

Цих комах відносять до паразитоїдів: вони відкладають яйця на беззахисних лялечках інших комах, які стають їжею осиних дитинчат, що вилупилися.

У них немає крил, щоб полетіти та уникнути зустрічі з хижаками, від яких доводиться захищатися видатним жалом. За шкалою сили укусів Шмідта, укус оксамитової мурашки оцінюється в 3 з 4, згідно з даними Лондонського музею природознавства.

Шкала Шмідта (Schmidt Sting Pain Index) показує силу укусу жалючих перетинчастокрилих і рівень болючих відчуттів.

Джастін Шмідт, творець згаданої шкали, порівнював відчуття від укусу оксамитової мурашки з болем від вилитої на голову розпеченої олії.

Через хворобливі укуси цих комах прозвали вбивцями корів. Водночас вони не настільки токсичні, і немає документованих випадків загибелі корів після укусів. До того ж вони не вважаються агресивними і жалять тільки для самозахисту.

"Тільки через 10 днів почервоніння повністю зникло. Біль відчувався приблизно 4-5 днів", — пояснив постраждалий.

Нагадаємо, що в гонконзькому ставку помітили загадкову вкрай отруйну істоту з 24 очима та трьома щупальцями.

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