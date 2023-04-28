Особый будильник: в США мужчина три месяца не знал о выигрыше $1 млн в Powerball

Американец рассказал, что всему виной его особый "лотерейный" распорядок и будильник по которому он проверяет билеты раз в три месяца.

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Житель штата Миссури выиграл приз в размере 1 миллиона долларов в лотерее Powerball, но узнал о своей удаче только через три месяца. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал сотрудникам лотереи Миссури, что купил билет на розыгрыш Powerball 2 января в магазине On the Run на Манчестер Роуд в Рок Хилле, но в его "лотерейный" распорядок не входит проверка билетов сразу после розыгрыша.

"У меня есть будильник, по которому я проверяю свои билеты каждые три месяца. Поэтому я не знал об этом некоторое время", — объяснил победитель.

По словам мужчины, его будильник сработал через три месяца после розыгрыша, и он был потрясен, когда проверил билет от 2 января, который был среди остальных.

"Я посмотрел на него, и оказалось, что я выиграл 1 миллион долларов", — сказал он.

По словам игрока, его жена не сразу поверила ему на слово. Победитель сказал, что выигранные деньги пойдут на завершение некоторых проектов по дому и откладывание денег на пенсию.

Ранее Фокус писал, что пенсионер, сорвавший джекпот в 40 млн долларов, купил билет 1 апреля. Мужчина с первого раза не поверил в свою победу. Эрл Лэйп сказал, что намерен использовать деньги для помощи своей семье. Также он планирует делать пожертвования для детей с проблемами со здоровьем.

Также сообщалось, что в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз. Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.