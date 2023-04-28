Особливий будильник: у США чоловік три місяці не знав про виграш $1 млн у Powerball

Американець розповів, що всьому виною його особливий "лотерейний" розпорядок і будильник, за яким він перевіряє білети раз на три місяці.

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Житель штату Міссурі виграв приз у розмірі 1 мільйона доларів у лотереї Powerball, але дізнався про свою удачу лише через три місяці. Про це пише UPI.

Чоловік розповів співробітникам лотереї Міссурі, що купив щасливий білет на розіграш Powerball 2 січня у магазині On the Run на Манчестер Роуд у Рок Хіллі, але до його "лотерейного" розпорядку не входить перевірка білетів відразу після розіграшу.

"У мене є будильник, за яким я перевіряю свої квитки кожні три місяці. Тому я не знав про це деякий час", — пояснив переможець.

За словами чоловіка, його будильник спрацював через три місяці після розіграшу, і він був приголомшений, коли перевірив білет від 2 січня, який був серед інших.

"Я подивився на нього, і виявилося, що я виграв 1 мільйон доларів", — сказав він.

За словами гравця, його дружина не одразу повірила йому на слово. Переможець сказав, що виграні гроші підуть на завершення деяких проєктів по дому та відкладання грошей на пенсію.

Раніше Фокус писав, що пенсіонер, який зірвав джекпот у 40 млн доларів, купив квиток 1 квітня. Чоловік із першого разу не повірив у свою перемогу. Ерл Лейп сказав, що має намір використати гроші для допомоги своїй сім'ї. Також він планує робити пожертвування для дітей із проблемами зі здоров'ям.

Також повідомлялося, що у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів. Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не купує великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.