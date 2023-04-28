"Получили сотни звонков": в Британии спасли редкого черного лисенка по кличке Тень (фото)

По словам спасателей, животное было хорошо социализировано до побега, а владелец, вероятно, держал его в качестве экзотического питомца.

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Редкий серебристый самец лисы по кличке Тень был найден и спасен после двухнедельного блуждания по улицам Уэльса. Об этом рассказывает Daily Mail.

Организация Black Foxes UK начала получать многочисленные сообщения о брошенной черной лисе (известная так же как серебристая) 8 апреля 2023 года и с тех пор разрабатывала план по поимке этого существа, которое, как полагают, сбежало от своего хозяина. Мужчина держал животное в качестве экзотического питомца.

Спасатели животных объявили о том, что в понедельник в Барри, Уэльс, был пойман лисенок по кличке Тень, принадлежащий к выведенной в неволе линии североамериканских красных лисиц.

В своем сообщении на Facebook спасательная служба сообщила радостную новость, а также рассказала о том, насколько сложным был процесс поимки.

"Мы получили сотни звонков и сообщений, и попытки найти владельца оказались безрезультатными", — говорится в сообщении организации.

Из-за недостатка ресурсов спасатели были ограничены в своих возможностях и просили общественность звонить только в том случае, если животное ранено. Им удалось предпринять несколько попыток поймать лису, но в конечном итоге они оказались безуспешными.

Ветклиника Vets4Pets вылечила лисенка, ему было оказано необходимое внимание Фото: Black Foxes UK

Организация Black Foxes UK также обратилась за помощью к местной администрации по контролю за животными и местной организации по спасению кошек Shua Trust Home and Sanctuary, которым удалось благополучно поймать лису в понедельник 24 апреля 2023 года.

Далее они сообщили, что самца лисы, которому на вид около двух лет, спасатели назвали Тень. Ветклиника Vets4Pets вылечила лисенка, ему было оказано необходимое внимание.

"Тень очень уверенно чувствует себя рядом с людьми и, очевидно, был хорошо социализирован до побега. Black Foxes UK нашли для него надежный дом в компании Animals Interactive", — добавили сотрудники службы спасения.

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