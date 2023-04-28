"Отримали сотні дзвінків": у Британії врятували рідкісне чорне лисеня на прізвисько Тінь (фото)

За словами рятувальників, тварина була добре соціалізована до втечі, а власник, імовірно, тримав її як екзотичного улюбленця.

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Рідкісний сріблястий самець лисиці на прізвисько Тінь був знайдений і врятований після двотижневого блукання вулицями Вельсу. Про це розповідає Daily Mail.

Організація Black Foxes UK почала отримувати численні повідомлення про кинуту чорну лисицю (відома як срібляста) 8 квітня 2023 року і з того часу розробляла план із упіймання цієї істоти, яка, як вважають, втекла від свого господаря. Чоловік тримав тварину як екзотичного улюбленця.

Рятувальники тварин оголосили про те, що в понеділок у Баррі, що у Вельсі, було спіймано лисеня на прізвисько Тінь, що належить до виведеної в неволі лінії північноамериканських червоних лисиць.

У своєму повідомленні в Facebook рятувальна служба повідомила радісну новину, а також розповіла про те, наскільки складним був процес.

"Ми отримали сотні дзвінків і повідомлень, і спроби знайти власника виявилися безрезультатними", — йдеться в повідомленні організації.

Через нестачу ресурсів рятувальники були обмежені у своїх можливостях і просили громадськість дзвонити лише в тому випадку, якщо тварину поранено. Їм вдалося зробити кілька спроб зловити лисицю, але зрештою вони виявилися безрезультатними.

Ветклініка Vets4Pets вилікувала лисеня, йому надали необхідну увагу Фото: Black Foxes UK

Організація Black Foxes UK також звернулася за допомогою до місцевої адміністрації з контролю за тваринами та місцевої організації з порятунку кішок Shua Trust Home and Sanctuary, яким вдалося зловити лисицю в понеділок 24 квітня 2023 року.

Далі вони повідомили, що самця лисиці, якому на вигляд близько двох років, рятувальники назвали Тінь. Ветклініка Vets4Pets вилікувала лисеня, йому була надана необхідна увага.

"Тінь дуже впевнено почувається поруч із людьми й, очевидно, був добре соціалізований до втечі. Black Foxes UK знайшли для нього надійний дім у компанії Animals Interactive", — додали співробітники служби порятунку.

Раніше Фокус писав, що бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки. Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.

Також повідомлялося, що в США жінка показала, як ведмежа сім'я грається в неї у дворі. Олівія Джермано та її рідні уживаються з ведмедями вже багато років. Тварини відвідують їхній двір майже щодня. Якщо люди бачать, що дикі звірі підходять надто близько, то одразу йдуть у будинок.