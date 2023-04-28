Были подругами: женщина получила ожоги лица после того, как ее облили горячим супом (видео)

Над молодой девушкой, по словам журналистов, издевались из-за денежного долга. Драка продолжась до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции.

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В Тайване женщина по имени Сун получила серьезные ожоги после того, как два человека напали на нее в караоке-зале и облили ее горячим супом. Об это рассказывает Next Shark.

Издание отмечает, что инцидент произошел в пятницу утром в Superstar KTV в районе Ситунь, Тайчунг, и был запечатлен на видео, которое затем показали в социальных сетях.

На видеозаписи видно, как две женщины, 29-летняя Сун и 26-летняя Чен, дерутся в отдельной комнате караоке-бара. Через несколько секунд к ним присоединяется мужчина и начинает тянуть за волосы Сун, которая была в белой рубашке с длинными рукавами. Все это время женщины продолжали драться. Когда Сун лежит на полу, видно, как нападавший бьет ее и пинает по голове.

Ссора еще больше обостряется, когда Чен, которой удалось вырваться, неожиданно хватает стоящую рядом кастрюлю с горячим супом и выливает ее содержимое на голову своей противницы, обжигая ей часть лица и шею. Но и на этом все не закончилось, женщины продолжили драться.

Две женщины были хорошими подругами пока одна не одолжила деньги другой Фото: Next Shark

Видно, как Чен продолжает нападать на Сун, дергая ее за волосы и ударяя по голове.

Полиция Тайчунга отреагировала на инцидент вскоре после получения звонка примерно в 4:20 утра. Три человека, включая Чен, нападавшего мужчину, которого опознали как ее брата, и человека, который якобы снимал нападение, были арестованы за причинение вреда при отягчающих обстоятельствах.

В конечном итоге они были отпущены под залог, причем Чен, по сообщениям сотрудником полиции, получила самую большую сумму. Она составила 300 тысяч новых тайваньских долларов (примерно 9 790 долларов США).

В итоге Сун была доставлена в больницу, где, как сообщается, она проходила лечение в отделении интенсивной терапии в связи с серьезными ожогами.

Издание отмечает, что эти две женщины были хорошими подругами до того, как их отношения испортились после того, как Сун заняла у Чэн деньги в размере 20 000 новых тайваньских долларов (около 652 долларов США).

Момент с дракой, осторожно 18+, в видео присутствуют жестокие кадры.

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