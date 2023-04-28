Були подругами: жінка одержала опіки обличчя після того, як її облили гарячим супом (відео)

З молодої дівчини, за словами журналістів, знущалися через грошовий борг. Бійка продовжилася доти, доки не приїхали співробітники поліції.

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У Тайвані жінк, на ім'я Сун отримала серйозні опіки після того, як двоє людей напали на неї в караоке-залі й облили її гарячим супом. Про це розповідає Next Shark.

Видання зазначає, що інцидент стався в п'ятницю вранці у Superstar KTV в районі Сітунь, Тайчунг, і був знятий на відео, яке потім показали в соціальних мережах.

На відеозаписі видно, як дві жінки, 29-річна Сун і 26-річна Чен, б'ються в окремій кімнаті караоке-бару. За кілька секунд до них приєднується чоловік і починає тягнути за волосся Сун, яка була в білій сорочці з довгими рукавами. Весь цей час жінки продовжували битися. Коли Сун лежить на підлозі, видно, як нападник б'є її та штурхає по голові.

Сварка ще більше загострюється, коли Чен, якій вдалося вирватися, несподівано хапає каструлю з гарячим супом, що стоїть поруч, і виливає її вміст на голову своєї противниці, обпалюючи їй частину обличчя та шию. Але й на цьому все не закінчилося, жінки продовжили битися.

Дві жінки були хорошими подругами, доки одна не позичила гроші іншій Фото: Next Shark

Видно, як Чен продовжує нападати на Сун, смикаючи її за волосся та б'ючи по голові.

Поліція Тайчунга відреагувала на інцидент невдовзі після отримання дзвінка приблизно о 4:20 ранку. Трьох людей, включаючи Чен, нападника чоловіка, якого опізнали як її брата, і людину, яка нібито знімала напад, заарештували за заподіяння шкоди за обставин, які обтяжують.

Зрештою їх відпустили під заставу, до того ж Чен, за повідомленнями співробітником поліції, отримала найбільшу суму. Вона склала 300 тисяч нових тайванських доларів (приблизно 9790 доларів США).

У результаті Сун була доставлена до лікарні, де, як повідомляється, вона проходила лікування у відділенні інтенсивної терапії через серйозні опіки.

Видання зазначає, що ці дві жінки були хорошими подругами до того, як їхні стосунки зіпсувалися після того, як Сун позичила в Чен гроші у розмірі 20 000 нових тайванських доларів (близько 652 доларів США).

Момент із бійкою, обережно 18+, у відео присутні жорстокі кадри.

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