"Ходят боком": фото мужчины, который "выгуливал" крабов на поводке, стало вирусным

На снимке можно увидеть, как мужчина стоит на велосипедной дорожке, держа в руках веревки, которые, похоже, служат поводками. Для того чтобы его "питомцы" не причинили вреда, владелец связал их клешни.

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В Гонконге (Китай), сфотографировали мужчину который "выгуливал" трех крабов на велосипедной дорожке. Снимки начали обсуждать растерянные пользователи социальных сетей. Об этом рассказывает Next Shark.

На фото, которыми первоначально поделилась местная группа Facebook Tseung Kwan O Home Group, видно, как мужчина стоит на велосипедной дорожке, держа в руках веревки, которые, похоже, служат поводками. Чтобы его "питомцы" не причинили вреда, их клешни были связаны.

"Чем больше смотришь на них, тем больше хочется есть. Интересно, как их хозяин справляется с искушением", — написал пользователь Facebook Сэм Хо, поделившийся фотографиями с группой.

Странные изображения быстро привлекли внимание людей.

"Крабы ходят боком, но их хозяин привязал поводок не в том направлении. Как краб может так ходить?", — спросил один из пользователей Facebook.

Не обошлось без людей, которые жалели бедных животных.

"Разве это жестокость по отношению к животным? Ходить под солнцем с привязанными крабами, которые живут в воде?", — задал вопрос другой пользователь.

Странные изображения быстро привлекли внимание людей Фото: Facebook/Sam Ho

Издание отмечает, что 18 апреля правда о мужчине и его "питомцах" была раскрыта. Оказалось, что он был вовлечен в рекламный трюк для продвижения местной компании по доставке еды.

Ранее Фокус писал, что что бульдог спас хозяину жизнь, прокусив его палец до кости. Дэвид Линдсей потерял чувствительность в ногах из-за закупорки двух артерий. Он даже не заметил, что его пес прокусил палец практически до кости. Мужчина мог полностью лишиться своей ноги, если бы вовремя не попал в больницу.

Также сообщалось, что в США женщина показала как медвежья семья играет у нее во дворе. Оливия Джермано и ее родные уживаются с медведями уже много лет. Животные посещают их двор почти каждый день. Если люди видят, что дикие звери подходят слишком близко, то сразу идут в дом.