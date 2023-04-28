"Ходять боком": фото чоловіка, який "вигулював" крабів на повідку, стало вірусним

На знімку можна побачити, як чоловік стоїть на велосипедній доріжці, тримаючи в руках мотузки, які, схоже, є повідками. Для того, щоб його "улюбленці" не завдали шкоди, власник зав'язав їх клешні.

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У Гонконгу (Китай), сфотографували чоловіка, який "вигулював" трьох крабів на велосипедній доріжці. Знімки почали обговорювати розгублені юзери соціальних мереж. Про це розповідає Next Shark.

На фото, якими спочатку поділилася місцева група Facebook Tseung Kwan O Home Group, видно, як чоловік стоїть на велосипедній доріжці, тримаючи в руках мотузки, які, схоже, є повідками. Щоб його "улюбленці" не завдали шкоди, їх клешні були зав'язані.

"Чим більше дивишся на них, тим більше хочеться їсти. Цікаво, як їхній господар справляється зі спокусою", — написав користувач Facebook Сем Хо, який поділився фото з групою.

Дивні зображення швидко привернули увагу людей.

"Краби ходять боком. Їхній господар прив'язав повідець не в тому напрямку. Як краб може так ходити?" — запитав один із користувачів Facebook.

Не обійшлося без людей, які жаліли бідних тварин.

"Хіба це не жорстокість до тварин? Ходити під сонцем із прив'язаними крабами, які живуть у воді?" — запитав інший користувач.

Дивні зображення швидко привернули увагу людей Фото: Facebook/Sam Ho

Видання зазначає, що 18 квітня правда про чоловіка та його "вихованців" було розкрито. Виявилося, що він був залучений до рекламного трюку для просування місцевої компанії з доставки їжі.

Раніше Фокус писав, що бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки. Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.

Також повідомлялося, що у США жінка показала як ведмежа сім'я грає у неї у дворі. Олівія Джермано та її рідні уживаються з ведмедями вже багато років. Тварини відвідують їхній двір майже щодня. Якщо люди бачать, що дикі звірі підходять надто близько, то одразу йдуть до будинку.