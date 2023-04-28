Мужчина расстался с любимой и похудел на 152 кг: как он выглядит сейчас (фото)

Коул Прочаска два года назад имел невероятный вес в 270 кг, прежде чем принял решение "восстановить свою жизнь". На данный момент мужчина весит около 102 кг.

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Коул Прочаска из штата Южной Каролины (США), похудел на целых 152 кг менее чем за два года и показал фото своей трансформации. Об этом рассказывает Daily Mail.

Несмотря на такое достижение, мужчина все еще чувствует себя не в своей тарелке. Это потому, что резкая потеря веса сопровождалась нежелательным побочным эффектом, у него осталось огромное количество дряблой кожи.

На этой неделе Прочаска поделился своими результатами в Twitter.

"Очень трудно делиться фотографией без рубашки, но я так далеко продвинулся. Более 336 фунтов сброшено! Многие не верили в меня, но я верил в себя. Я начал после того как мои 7-летние отношения с девушкой, подходили к концу. Я пытался их спасти. Отношения спасти не получилось, но я спас себя", — написал мужчина.

Мужчина решил своим примером помочь людям, которые тоже хотят улучшить свое самочувствие Фото: Daily Mail

Коул утверждает, что два года назад он имел невероятный вес в 270 кг, прежде чем принял решение "восстановить свою жизнь". На данный момент он весит около 102 кг. Мужчина решил своим примером помочь людям, которые тоже хотят улучшить свое самочувствие.

"Сфокусируйтесь только на том, что вы можете контролировать, зарегистрируйтесь в спортзале, сделайте не менее 10 тысяч шагов в день", — написал мужчина.

Прочаска намерен пройти операцию по коррекции тела для изменения своей внешности. Этот вид хирургического вмешательства включает удаление лишней кожи или жира, а также улучшение формы и тонуса тканей. Такая процедура может стоить от 4000 до 15000 долларов США.

Ранее Фокус писал, что британка прожила 101 день без еды ради идеальной фигуры. Бриджит Делейни, обозреватель редакции The Guardian, написала книгу "Веллмания", в которой она описывает, как на самом деле работают диеты, занятия йогой и прочие способы похудения.

Также сообщалось, что plus-size блогерша требует бесплатных мест от авиакомпаний для полных людей. Она самостоятельно покупает дополнительные места в самолете, но к ней все еще плохо относятся другие пассажиры и персонал авиакомпаний.