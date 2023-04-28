Чоловік розлучився з коханою та схуд на 152 кг: який він має вигляд зараз (фото)

Коул Прочаска два роки тому мав неймовірну вагу 270 кг, перш ніж ухвалив рішення "відновити своє життя". Тепер чоловік важить близько 102 кг.

Related video

Коул Прочаска зі штату Південної Кароліни (США) схуд на цілих 152 кг менш ніж за два роки й показав фото своєї трансформації. Про це розповідає Daily Mail.

Попри таке досягнення, чоловік усе ще почувається не у своїй тарілці. Це тому, що різка втрата ваги супроводжувалася небажаним побічним ефектом, у нього залишилося дуже багато в'ялої шкіри.

Цього тижня Прочаска поділився своїми результатами у Twitter.

"Дуже важко ділитися фотографією без сорочки, але я так далеко просунувся. Понад 336 фунтів скинуто! Багато хто не вірив у мене, але я вірив у себе. Я почав після того, як мої 7-річні стосунки з дівчиною добігали кінця. Я намагався їх врятувати. Стосунки врятувати не вдалося, але я врятував себе", — написав чоловік.

Чоловік вирішив своїм прикладом допомогти людям, які теж хочуть покращити своє самопочуття Фото: Daily Mail

Коул стверджує, що два роки тому він мав неймовірну вагу 270 кг, перш ніж ухвалив рішення "відновити своє життя". Зараз він важить близько 102 кг. Чоловік вирішив своїм прикладом допомогти людям, які також хочуть покращити своє самопочуття.

"Сфокусуйтеся тільки на тому, що ви можете контролювати, зареєструйтеся в спортзалі, зробіть не менш ніж 10 тисяч кроків на день", — написав чоловік.

Прочаска має намір пройти операцію з корекції тіла для зміни своєї зовнішності. Цей вид хірургічного втручання включає видалення зайвої шкіри або жиру, а також покращення форми й тонусу тканин. Така процедура може коштувати від 4000 до 15 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що британка прожила 101 день без їжі заради ідеальної фігури. Бріджіт Делейні, оглядачка редакції The Guardian, написала книгу "Веллманія", в якій вона описує, як насправді працюють дієти, заняття йогою та інші способи схуднення.

Також повідомлялося, що plus-size блогерка вимагає безплатних місць від авіакомпаній для повних людей. Вона самостійно купує додаткові місця в літаку, але до неї все ще погано ставляться інші пасажири та персонал авіакомпаній.