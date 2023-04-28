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Мир Российско-украинская война

В Москве задержали 22-летнюю россиянку за торты в поддержку Украины (фото)

Торт в поддержку Украины
Фото: instagram | Торт в поддержку Украины

Полиция РФ провела обыск в доме сотрудницы пекарни после того, как прокремлевские СМИ обратили внимание на посты в Instagram. Вырученные от продажи выпечки средства, предположительно, пошли в поддержку ВСУ.

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Полиция РФ допросила и провела обыск в доме 22-летней девушки, которая испекла антивоенные кексы с критикой в адрес главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщает The Mirror.

Высказываются опасения, что 22-летняя Анастасия Чернышева может быть приговорена к тюремному сроку.

Ее допрос длился 11 часов, и, согласно российскому законодательству, которое запрещает любые протесты против войны в Украине, задержанной могут предъявить обвинения.

Антивоенный торт Fullscreen
Антивоенный торт

Вырученные от продажи антипутинской выпечки средства, предположительно, пошли в поддержку Вооруженных сил Украины.

Выпускница престижного московского вуза ВШЭ (Высшая школа экономики) сделала торт в тон украинского флага с надписями "Любовь и победа" и "Солнце взойдет".

Торт в поддержку Украины Fullscreen
Торт в поддержку Украины

На некоторых кондитерских изделиях значатся такие надписи: "No to war", "F*** war", "F*** Putin", "У нас все получится, а у Путина нет", цитата С. Довлатова о доносчиках и прочие крамольные для кремлевского руководства слоганы.

Довлатов доносы Fullscreen
Цитата из записных книжек писателя С. Довлатова

Полиция начала действовать после того, как одно из прокремлевских СМИ обратило внимание на Instagram-аккаунт пекарни.

Пост на странице пекарни Fullscreen
Пост на странице пекарни

Сотрудники телеканала "Царьград" обвинили девушку в передаче денег Украине на "убийство россиян".

Антимобилизационный торт Fullscreen
Антимобилизационный торт

"За прошлый год ей удалось собрать почти полмиллиона рублей (больше 5 тыс. евро) на тортах, и она передала их Украине", — говорится в одном из комментариев.

Антивоенные торты Fullscreen
Антивоенные торты
Антивоенные торты Fullscreen
Антивоенные торты
Антивоенные торты Fullscreen
Антивоенные торты
Антивоенные торты Fullscreen
Антивоенные торты
Антивоенные торты Fullscreen
Антивоенные торты
Антивоенные торты Fullscreen
Антивоенные торты
Антивоенные торты
Антивоенные торты
Антивоенные торты
Антивоенные торты
Антивоенные торты
Антивоенные торты

В прокремлевских комментариях был и вопрос о том, "почему она еще на свободе?" и "не нужно ли ее отправить в тюрьму немедленно? ФСБ работает в этой стране или нет?"

Другие же комментаторы сетовали на то, что "в этой стране по-прежнему нет сильной руки" и предлагали "ее казнить".

Ранее сообщалось, что в Белграде активист принес послу России "торт смерти" с черепом. По словам Седомира Стойковича, люди — то, что они едят, а такой "подарок" символизирует политику Кремля.

Напомним, что в России мужчин, которые пытались сжечь себя на акции против войны в Украине, осудили на 8 и 10 лет.