В Москве задержали 22-летнюю россиянку за торты в поддержку Украины (фото)

Полиция РФ провела обыск в доме сотрудницы пекарни после того, как прокремлевские СМИ обратили внимание на посты в Instagram. Вырученные от продажи выпечки средства, предположительно, пошли в поддержку ВСУ.

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Полиция РФ допросила и провела обыск в доме 22-летней девушки, которая испекла антивоенные кексы с критикой в адрес главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщает The Mirror.

Высказываются опасения, что 22-летняя Анастасия Чернышева может быть приговорена к тюремному сроку.

Ее допрос длился 11 часов, и, согласно российскому законодательству, которое запрещает любые протесты против войны в Украине, задержанной могут предъявить обвинения.

Антивоенный торт

Вырученные от продажи антипутинской выпечки средства, предположительно, пошли в поддержку Вооруженных сил Украины.

Выпускница престижного московского вуза ВШЭ (Высшая школа экономики) сделала торт в тон украинского флага с надписями "Любовь и победа" и "Солнце взойдет".

Торт в поддержку Украины

На некоторых кондитерских изделиях значатся такие надписи: "No to war", "F*** war", "F*** Putin", "У нас все получится, а у Путина нет", цитата С. Довлатова о доносчиках и прочие крамольные для кремлевского руководства слоганы.

Цитата из записных книжек писателя С. Довлатова

Полиция начала действовать после того, как одно из прокремлевских СМИ обратило внимание на Instagram-аккаунт пекарни.

Пост на странице пекарни

Сотрудники телеканала "Царьград" обвинили девушку в передаче денег Украине на "убийство россиян".

Антимобилизационный торт

"За прошлый год ей удалось собрать почти полмиллиона рублей (больше 5 тыс. евро) на тортах, и она передала их Украине", — говорится в одном из комментариев.

Антивоенные торты Антивоенные торты Антивоенные торты Антивоенные торты Антивоенные торты Антивоенные торты

В прокремлевских комментариях был и вопрос о том, "почему она еще на свободе?" и "не нужно ли ее отправить в тюрьму немедленно? ФСБ работает в этой стране или нет?"

Другие же комментаторы сетовали на то, что "в этой стране по-прежнему нет сильной руки" и предлагали "ее казнить".

Ранее сообщалось, что в Белграде активист принес послу России "торт смерти" с черепом. По словам Седомира Стойковича, люди — то, что они едят, а такой "подарок" символизирует политику Кремля.

Напомним, что в России мужчин, которые пытались сжечь себя на акции против войны в Украине, осудили на 8 и 10 лет.