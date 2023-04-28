У Москві затримали 22-річну росіянку за торти на підтримку України (фото)

Поліція РФ провела обшук у будинку співробітниці пекарні після того, як прокремлівські ЗМІ звернули увагу на пости в Instagram. Виручені від продажу випічки кошти, ймовірно, пішли на підтримку ЗСУ.

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Поліція РФ допитала та провела обшук у будинку 22-річної дівчини, яка спекла антивоєнні кекси з критикою на адресу глави Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє The Mirror.

Висловлюються побоювання, що 22-річну Анастасію Чернишову можуть засудити до тюремного покарання.

Анастасія Чернишова

Її допит тривав 11 годин, і, згідно з російським законодавством, яке забороняє будь-які протести проти війни в Україні, затриманій може бути пред'явлено звинувачення.

Антивоєнний торт

Виручені від продажу антипутінської випічки кошти, можливо, були направлені на підтримку Збройних сил України.

Випускниця престижного московського вишу ВШЕ (Вища школа економіки) зробила торт у тон українського прапора з написами "Кохання та перемога" та "Сонце зійде".

Торт на підтримку України

На деяких кондитерських виробах значаться ще такі написи: "No to war", "F*** war", "F*** Putin", "У нас все вийде, а у Путіна ні", цитата С. Довлатова про донощиків та інші крамольні для кремлівського керівництва слогани.

Цитата із записників письменника С. Довлатова

Поліція почала діяти після того, як одне із прокремлівських ЗМІ звернуло увагу на Instagram-аккаунт пекарні.

Пост на сторінці пекарні

Співробітники телеканалу "Царьград" звинуватили дівчину у передачі грошей Україні на "вбивство росіян".

Антимобілізаційний торт

"За минулий рік їй вдалося зібрати майже півмільйона рублів (понад 5 тис. євро) на тортах, і вона передала їх Україні", — йдеться в одному із коментарів.

Антивоєнні торти Антивоєнні торти Антивоєнні торти Антивоєнні торти Антивоєнні торти Антивоєнні торти

У прокремлівських коментарях було і питання про те, "чому вона ще на волі?" і "чи не потрібно її відправити у в'язницю негайно? ФСБ працює в цій країні чи ні?"

Інші ж коментатори нарікали на те, що "в цій країні, як і раніше, немає сильної руки" і пропонували її "страти".

Раніше повідомлялося, що у Белграді активіст приніс послу Росії "торт смерті" з черепом. За словами Седомира Стойковича, люди — те, що вони їдять, а такий подарунок символізує політику Кремля.

Нагадаємо, що в Росії чоловіків, які намагалися спалити себе на акції проти війни в Україні, засудили до 8 і 10 років.