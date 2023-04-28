У Москві затримали 22-річну росіянку за торти на підтримку України (фото)
Поліція РФ провела обшук у будинку співробітниці пекарні після того, як прокремлівські ЗМІ звернули увагу на пости в Instagram. Виручені від продажу випічки кошти, ймовірно, пішли на підтримку ЗСУ.
Поліція РФ допитала та провела обшук у будинку 22-річної дівчини, яка спекла антивоєнні кекси з критикою на адресу глави Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє The Mirror.
Висловлюються побоювання, що 22-річну Анастасію Чернишову можуть засудити до тюремного покарання.
Її допит тривав 11 годин, і, згідно з російським законодавством, яке забороняє будь-які протести проти війни в Україні, затриманій може бути пред'явлено звинувачення.
Виручені від продажу антипутінської випічки кошти, можливо, були направлені на підтримку Збройних сил України.
Випускниця престижного московського вишу ВШЕ (Вища школа економіки) зробила торт у тон українського прапора з написами "Кохання та перемога" та "Сонце зійде".
На деяких кондитерських виробах значаться ще такі написи: "No to war", "F*** war", "F*** Putin", "У нас все вийде, а у Путіна ні", цитата С. Довлатова про донощиків та інші крамольні для кремлівського керівництва слогани.
Поліція почала діяти після того, як одне із прокремлівських ЗМІ звернуло увагу на Instagram-аккаунт пекарні.
Співробітники телеканалу "Царьград" звинуватили дівчину у передачі грошей Україні на "вбивство росіян".
"За минулий рік їй вдалося зібрати майже півмільйона рублів (понад 5 тис. євро) на тортах, і вона передала їх Україні", — йдеться в одному із коментарів.
У прокремлівських коментарях було і питання про те, "чому вона ще на волі?" і "чи не потрібно її відправити у в'язницю негайно? ФСБ працює в цій країні чи ні?"
Інші ж коментатори нарікали на те, що "в цій країні, як і раніше, немає сильної руки" і пропонували її "страти".
Раніше повідомлялося, що у Белграді активіст приніс послу Росії "торт смерті" з черепом. За словами Седомира Стойковича, люди — те, що вони їдять, а такий подарунок символізує політику Кремля.
Нагадаємо, що в Росії чоловіків, які намагалися спалити себе на акції проти війни в Україні, засудили до 8 і 10 років.