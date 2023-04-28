Блогер хочет создать "армию лягушек" из 2,8 млн головастиков: последствия пугают (видео)

Мужчина нашел лягушачью икру в большом пруду рядом с его домом и решил спасти головастиков создав для них большой бассейн.

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Блогер с никнеймом Thinfrog, пытается создать "лягушачью армию" из 2,8 миллиона головастиков. Мужчину даже не останавливает то, что последствия его опыта могут стать разрушительными. Об этом рассказывает Indy100.com.

Мужчина рассказал, что в феврале он обнаружил лягушачью икру в большом пруду рядом с его домом, который был на грани высыхания. Чтобы спасти головастиков, он перенес их в свой сад и создал для них большой бассейн. Когда начался сезон нереста лягушек, он повторил эти действия.

По его словам, теперь в его бассейне обитает около 2,8 миллиона головастиков, которых он готовит для создания собственной "армии лягушек".

"Это в два раза больше, чем в прошлом году", — добавил он.

@thinfrog we have 2x more tadpoles than last year it's going to be a lot more bigger🐸😈are you following along on the frog army journey???😁 ♬ Notion - The Rare Occasions

Эксперты предупреждают блогера о том, что его действия могут причинить больше вреда, чем пользы. Крис Нагано, бывший специалист по исчезающим видам в службе охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, отметил, что, возможно, мужчина не понимает рисков.

"Я не сомневаюсь, что этот человек, возможно, думал, что делает хорошее дело, но на самом деле его действия могут привести к исчезновению популяции", — рассказал эксперт.

Ранее Фокус писал, что блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов. Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, признался, что был слишком голоден и не заметил, что держал в руках призовую конфету.

Также сообщалось, что в США блогер снимал пранк с незнакомцем, который выстрелил в него. Молодой американец Таннер Кук несколько дней боролся за свою жизнь в реанимации после того, как незнакомый мужчина прострелил ему живот.