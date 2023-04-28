Блогер хоче створити "армію жаб" із 2,8 млн пуголовків: наслідки лякають (відео)

Чоловік знайшов жаб'ячу ікру у великому ставку поруч із його домом і вирішив врятувати пуголовків, створивши для них великий басейн.

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Блогер із нікнеймом Thinfrog, намагається створити "жаб'ячу армію" з 2,8 мільйона пуголовків. Чоловіка навіть не зупиняє те, що наслідки його досліду можуть стати руйнівними. Про це розповідає Indy100.com.

Чоловік розповів, що в лютому він побачив жаб'ячу ікру у великому ставку поряд із його домом, що був на межі висихання. Щоб урятувати пуголовків, він переніс їх у свій сад і створив для них великий басейн. Коли розпочався сезон нересту жаб, він повторив ці дії.

За його словами, тепер у його басейні мешкає близько 2,8 мільйона пуголовків, яких він готує для створення власної "армії жаб".

"Це вдвічі більше, ніж минулого року", — додав він.

@thinfrog we have 2x more tadpoles than last year it's going to be a lot more bigger🐸😈are you following along on the frog army journey???😁 ♬ Notion - The Rare Occasions

Експерти попереджають блогера про те, що його дії можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Кріс Нагано, колишній фахівець зі зникомих видів у службі охорони рибних ресурсів і дикої природи США, зазначив, що, можливо, чоловік не розуміє ризиків.

"Я не сумніваюся, що ця людина, можливо, думала, що робить хорошу справу, але насправді її дії можуть призвести до зникнення популяції", — розповів експерт.

Раніше Фокус писав, що блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. Адам Девіс із британського міста Севенокс, графство Кент, зізнався, що був надто голодним і не помітив, що тримав у руках призову цукерку.

Також повідомлялося, що в США блогер знімав пранк із незнайомцем, який вистрілив у нього. Молодий американець Таннер Кук кілька днів виборював своє життя в реанімації після того, як незнайомий чоловік прострелив йому живіт.