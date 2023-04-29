"Все еще белая": женщина использует многоразовую ткань вместо туалетной бумаги (видео)

Кара перешла на многоразовую ткань вместе с биде, предпочитая ее традиционной туалетной бумаге. При загрязнении женщина просто стирает эти тряпки в стиральной машине, после чего использует вновь.

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Мама двоих детей по имени Кара, известная в TikTok под ником vibingranolamom, рассказала, что ее семья вместо туалетной бумаги использует многоразовую ткань. Это вызвало дискуссию между подписчиками девушки. Об этом пишет The Mirror.

Около года назад женщина перешла на многоразовую ткань вместе с биде, предпочитая ее традиционной туалетной бумаге.

"Я хочу показать вам, ребята, как выглядит наша установка. Это наша ванная комната. Как вы можете видеть, она не сильно отличается от обычной ванной комнаты. У нас есть туалетная бумага для гостей, но иногда мы ее тоже используем. Все зависит от дня", — сказала она в одном из своих последних видеороликов.

Женщина хранит свои многоразовые салфетки в ящике для хранения над туалетом, а при загрязнении стирает их в стиральной машине.

"Вот здесь мы храним нашу тканевую туалетную бумагу. Мы купили их на Amazon, и они очень хорошо работают. Они все еще белые. После использования вы просто их выбрасываете. У нас есть мешочек рядом с туалетом, в который мы кладем использованные тряпки. Мы стираем их отдельно от белья в горячей воде. Вот и все", — добавила девушка.

Однако не все согласны с ее "уникальным" взглядом. Многие пользователи назвали ее метод не гигиеничным.

"Вода не очищает все, на этой салфетке все равно остаются микробы. Может быть, не так много, но все же есть", — написал один из ее зрителей.

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