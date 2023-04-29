"Все ще біла": жінка використовує багаторазову тканину замість туалетного паперу (відео)

Кара перейшла на багаторазову тканину разом із біде, віддаючи перевагу їй замість традиційного туалетного паперу. При забрудненні жінка просто стирає ці ганчірки у пральній машині, після чого використовує знову.

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Мама двох дітей, на ім'я Кара, відома в TikTok під ніком vibingranolamom, розповіла, що її сім'я замість туалетного паперу використовує багаторазову тканину. Це викликало дискусію між підписниками дівчини. Про це пише The Mirror.

Майже рік тому жінка перейшла на багаторазову тканину разом із біде, віддаючи перевагу їй замість традиційного туалетного паперу.

"Я хочу показати вам, як виглядає наша установка. Це наша ванна кімната. Як ви можете бачити, вона не сильно відрізняється від звичайної ванної кімнати. У нас є туалетний папір для гостей, але іноді ми його теж використовуємо. Все залежить від дня", — сказала вона в одному зі своїх останніх відеороликів.

Жінка зберігає свої багаторазові серветки в ящику для зберігання над туалетом, а при забрудненні стирає їх у пральній машині.

"Ось тут ми зберігаємо наш тканинний туалетний папір. Ми купили їх на Amazon, і вони дуже добре допомагають. Вони все ще білі. Після використання ви просто їх викидаєте. У нас є мішечок поруч із туалетом, в який ми кладемо використані ганчірки. Ми стираємо їх окремо від білизни у гарячій воді. Ось і все", — додала дівчина.

Однак не всі погоджуються з її "унікальним" поглядом. Багато користувачів назвали її метод не гігієнічним.

"Вода не очищає все, на цій серветці все одно залишаються мікроби. Можливо, не так багато, але все ж таки є", — написав один з її глядачів.

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