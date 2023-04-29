Лучший день рождения: женщина разбогатела благодаря подаренному лотерейному билету

Женщина увидела, что один из подаренных билетов стал выигрышным. Она не могла поверить в то, что стала богаче на пол миллиона долларов, поэтому попросила мужа проверить все еще раз. Теперь пара планирует положить выигранные деньги в банк.

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В штате Кентукки, США, женщина получила в подарок от мужа на день рождения целую стопку лотерейных билетов среди которых был и выигрышный. Девушка выиграла 500 тысяч долларов. Об этом пишет UPI.

Мужчина приобрел билеты на сумму в 100 долларов в одном из магазинов Луисвилля, положил их в поздравительную открытку и преподнес имениннице.

"Было трудно подобрать подарок для человека, у которого есть все, поэтому я решил дарить ей удачу", — пояснил он.

Женщина была потрясена, когда обнаружила, что один из билетов стоимостью 20 долларов принес ей целое состояние. Она выиграла 500 тысяч долларов.

Издание отмечает, что победительница попросила мужа убедиться, что это не шутка. После этого мужчина отправился в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить выигрыш. Американец подчеркнул, что это, безусловно, самый лучший день рождения в их семейной жизни.

Пара планирует положить выигранные деньги в банк.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз. Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.