Найкращий день народження: жінка розбагатіла завдяки подарованому лотерейному білету

Жінка побачила, що один із подарованих білетів став виграшним. Вона не могла повірити в те, що стала багатшою на півмільйона доларів, тож попросила чоловіка перевірити ще раз. Тепер пара планує покласти виграні гроші у банк.

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У штаті Кентуккі, США, жінка отримала в подарунок від чоловіка на день народження стопку лотерейних білетів, серед яких був і виграшний. Дівчина виграла 500 тисяч доларів. Про це пише UPI.

Чоловік придбав білети на суму 100 доларів в одному з магазинів Луїсвілля, поклав їх у вітальну листівку та підніс іменинниці.

"Було важко підібрати подарунок для людини, яка має все, тому я вирішив дарувати їй удачу", — пояснив він.

Жінка була вражена, коли з'ясувала, що один із білетів вартістю 20 доларів приніс їй цілий статок. Вона виграла 500 тисяч доларів.

Видання зазначає, що переможниця попросила чоловіка переконатись, що це не жарт. Після цього чоловік вирушив до штаб-квартири лотереї, щоб забрати виграш. Американець підкреслив, що це, безумовно, найкращий день народження у їхньому сімейному житті.

Пара планує покласти виграні гроші у банк.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів. Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не набуває великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.

Також повідомлялося, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становила 3 960 000 доларів.