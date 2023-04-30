Выезд россиян из школы при посольстве РФ в Варшаве: забрали стиральную машину и баян (видео)

Выселение россиян из школы для детей дипломатов РФ в столице Польши состоялось в лучших российских традициях.

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Утром 29 апреля власти Варшавы, как сообщали ранее российские СМИ, в сопровождении полицейских якобы взломали калитку у школы при посольстве РФ и ворвались в помещение. По словам представителей российского посольства, началась опись имущества школы, в которой учились дети российских дипломатов. Сотрудники учебного заведения должны были к семи часам вечера покинуть занимаемое здание.

Напоминаем, что еще в марте Польша начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. В рамках этого процесса должно было произойти и изъятие здания школы при посольстве России в Польше.

Как сообщил в своем аккаунте в Twitter мэр Варшавы Рафал Тшасковский, здание школы при посольстве РФ в Варшаве стало собственностью города и все сотрудники уже выселены.

В Сети набирает популярность видео, на котором видно, как россияне, которых выселили из школы для детей дипломатов РФ, увезли с собой стиральную машину и баян.

Как пишет УНИАН со ссылкой на росСМИ, во время выезда из здания школы россияне также включили известную советскую музыкальную композицию "Прощание славянки", что вызвало у польских полицейских, наблюдавших за процессом выселения, недоумение.

Напоминаем, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter, в качестве реакции на выселение россиян из школы в Варшаве, что в дипломатических отношениях РФ и Польши отсутствует смысл, пока в этой стране у власти находятся русофобы.